BTC yêu cầu sân Bình Dương phát hành vé

Hôm qua, Trưởng BTC giải V-League Trần Duy Ly đã có văn bản gửi CLB Bóng đá Becamex Bình Dương: “Để đảm bảo công tác an ninh, kiểm soát được số lượng khán giả đến sân ở những trận đấu còn lại của giải V-League diễn ra trên sân Bình Dương, đồng thời căn cứ vào mục 10.2 của điều lệ giải về các quy định phát hành vé, trong trường hợp không bán vé thì cần phát hành vé mời, BTC giải đề nghị CLB Becamex Bình Dương ngoài việc đã phát hành vé mời khán đài A cần phát hành thêm vé mời ở khán đài B, C, D và có các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho trận đấu”.

Động thái này của BTC giải xuất phát từ việc khán giả tràn ngập và ném nhiều vật lạ trong trận Bình Dương gặp SLNA ở vòng 18 ngày 4.8 và văn bản của Ban Tư vấn đạo đức ngày 6.8, đề nghị sân Bình Dương cần phát hành vé chứ không nên mở cửa tự do ở khán đài B, C, D như thời gian qua.

