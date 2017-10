Bức xúc chuyện trọng tài

Rất nhiều câu hỏi của báo chí xoáy vào những vấn đề nổi cộm liên quan đến công tác trọng tài và phân công giám sát, trọng tài trong cuộc gặp gỡ định kỳ với BTC các giải đấu vào hôm qua.

Ông Trưởng ban Trọng tài vòng vo

Ngồi ở ghế Trưởng ban Trọng tài (TT) nhưng phần lớn câu trả lời chất vấn của ông Dương Vũ Lâm không làm các phóng viên hài lòng. Với kiểu lập luận rất khó hiểu, ông Lâm giải thích khá vòng vo. Đại ý, khi thì thừa nhận sai sót của TT nhưng lại đổ lỗi do mùa này phải đôn nhiều TT mới từ hạng dưới lên nên trình độ chuyên môn không đồng đều, còn non kinh nghiệm và bản lĩnh còn yếu kém; khi lại bao che bằng cách khẳng định hùng hồn TT không có vấn đề gì về tư tưởng mà đơn thuần chỉ là tai nạn nghề nghiệp do nhận định sơ suất, do tâm lý lúng túng. Thậm chí có lúc ông Lâm còn “nóng mặt” với báo chí khi yêu cầu không nên xem sai sót của TT là vấn nạn hay sai phạm.

Ông Lâm cho rằng phân công TT theo một số nguyên tắc: phù hợp chuyên môn, trung lập, không thuộc địa phương mà đội bóng sẽ thổi sắp đối đầu ở vòng sau, hạn chế di chuyển xa… nhưng trên thực tế báo chí đã chỉ ra có rất nhiều TT tay nghề kém, mới đôn từ hạng nhất lên vẫn bị “ấn” vào những trận cầu đinh. Điều này Ban TT không hề rút kinh nghiệm sau từng vòng mà cứ nhắm mắt phân công dẫn đến hàng loạt sai sót của TT thời gian qua. Cá biệt, có TT bị kỷ luật vẫn được phân công làm tiếp như trường hợp Ngô Quốc Hưng hay Trần Trung Hiếu làm TT bàn ngay sau khi mắc sai sót. Nếu VPF và BTC giải không ra tay yêu cầu không bố trí những TT sai sót làm tiếp thì nguyên tắc của Ban TT phải chăng sai mặc kệ sai, cứ “phe nhóm” phân công nhau làm tiếp bất chấp dư luận?

Việc ông Lâm viện dẫn trường hợp giám sát TT Phạm Chu Thiện tuy là sống ở TP.HCM nhưng không dính với bất cứ đội nào của TP.HCM nên làm giám sát trận Sài Gòn FC (gặp Kiên Giang và Khatoco Khánh Hòa) không có vấn đề gì cũng bị báo chí phản ứng. Bóng đá VN vốn tồn tại nhiều mối quan hệ phức tạp, giám sát TT rất dễ tác động tới TT, do vậy lẽ ra hoàn toàn có thể tránh được những chuyện không hay nếu Ban TT có cái nhìn thấu đáo và công tâm hơn.

Cũng không hề nghe thấy ông Lâm nói cụ thể việc khắc phục yếu kém của TT như thế nào, biện pháp chế tài ra sao mà chỉ than rằng ông làm Phó chủ tịch AFF phụ trách TT đâu có nghe bất cứ than phiền nào, nếu báo chí “lên án” TT nhiều quá sẽ gây tâm lý bất an và các TT sẽ thoái thác làm nhiệm vụ. Nói chung càng giải thích ông Lâm càng gây thêm bức xúc cho cử tọa.

Sẽ mời trọng tài ngoại

Trước tình hình trả lời không mấy thiện cảm của ông Lâm, Phó tổng giám đốc VPF Phạm Phú Hòa phải vào cuộc khi phát biểu: “Nếu có ý kiến về chuyện thiếu hụt nhân lực, chúng tôi sẽ xem xét mời một số TT trong khu vực điều hành trận đấu ở V-League". Ý kiến này lập tức được đồng thuận vì xét cho cùng TT VN tuy không phải kém, nhưng chính cách điều hành của Hội đồng TT trước đây và Ban TT hiện nay luôn theo một lối mòn, không hề có sự chắc tay, chính xác trong việc phân công, phân nhiệm đã dẫn đến nhiều hậu quả, có lúc biến TT thành con rối, có lúc làm cho TT bị tác động, chi phối và thậm chí có lúc đẩy TT vào chỗ “chết”.

Ông Phạm Phú Hòa cũng cho biết do đang trong quá trình chuyển giao nên có những bộ máy chính của VFF trước đây như Ban TT, Ban Kỷ luật, Ban Giải quyết khiếu nại chưa thuộc quyền kiểm soát của VPF. Trước mắt, VPF tạm thời chấp nhận sự hỗ trợ và cộng tác của các ban chức năng này và cử người tham gia từng bước vào từng tiểu ban để đưa hoạt động vào quy củ. Trong tương lai tất cả các ban chức năng liên quan đến giải đấu phải trực thuộc VPF và sẽ có sự thống nhất về quy trình làm việc để không xảy ra tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” như thời gian qua.

CLB TP.HCM được hỗ trợ 5 tỉ đồng Đội bóng hạng nhất CLB TP.HCM trong cơn khủng hoảng đã tìm được phao cứu sinh khi trong cuộc gặp gỡ báo chí hôm qua, lãnh đạo VPF cho biết một đơn vị ngân hàng sẽ hỗ trợ cho đội 5 tỉ đồng để tạm thời giải quyết chuyện lương, thưởng và các tổ chức phí khác để đội tiếp tục tồn tại. Được biết từ đầu năm đến nay, CLB TP.HCM đã không còn kinh phí sau khi Tổng công ty thép rút lui và ông Nguyễn Chí Kiên, Giám đốc điều hành trở thành Chủ tịch của đội trong điều kiện trắng tay. Dù cố gắng xoay xở để tồn tại, nhưng CLB TP.HCM đến nay sống lay lắt, không đủ tiền cho cầu thủ ăn trưa và đi thi đấu xa, cũng không có chế độ thưởng nào. Với việc nhận 5 tỉ đồng, đội bóng CLB TP.HCM có thể yên tâm phần nào. Ngoài ra có thông tin nếu chiều mai đội thắng SQC Bình Định sẽ có đơn vị dự định thưởng 50 triệu đồng. (T.K)

Quang Tuyến