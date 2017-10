Bức xúc trọng tài, chủ tịch CLB Long An đề nghị C45 vào cuộc

Diễn biến bi hài tại sân Thống Nhất chiều ngày 19.2, đội khách Long An để cho đối thủ thoải mái ghi bàn, đội chủ nhà TP.HCM khi đã dẫn 5-2, đã chắc có 3 điểm chỉ chuyền bóng qua lại chờ hết giờ. Khoảng thời gian hơn 10 phút cuối trận trôi qua quá nặng nề cho tất cả các bên. Đó là hai đội bóng, là khán giả và chắc chắn là cả với trọng tài Nguyễn Trọng Thư.

Sau trận này, ông Võ Thành Nhiệm không giấu nổi sự bất bình. Ở tình huống chịu phạt đền trong hiệp 1 ông nhận định: “Quả phạt đền đầu tiên là chúng tôi đã bị ép. Cầu thủ của tôi để tay sát người, bị động khi quả bóng bay vào tay!”.

Người đứng đầu CLB Long An cũng ám chỉ trọng tài sai, ông Nhiệm chia sẻ: “Trọng tài có vẻ như bắt buộc phải cho đội TP.HCM giành chiến thắng. Vì ông Thư (trọng tài Nguyễn Trọng Thư - PV) không phải là người có chuyên môn kém. Tôi đề nghị C45 phải vào cuộc. Chuyện xảy ra rất nghiêm trọng. Nếu vẫn còn tồn tại những trọng tài như thế này, bóng đá sẽ không còn khán giả, cũng chẳng còn ai dám chơi bóng. Tình trạng này cứ tái diễn, tôi sẽ bỏ bóng đá!”.

Về việc các cầu thủ Long An để mặc cho đối thủ ghi bàn, ông Nhiệm đã giải thích rằng: “Chúng tôi mà có đá tiếp tục rồi gỡ hòa thì vẫn thua thôi. Cầu thủ của tôi sẽ mất sức vô ích trong trận này".

Trận đấu giữa CLB TP.HCM và Long An diễn ra bình thường khi tỷ số đang là 2-2 cho đến phút 80. Trong một pha va chạm giữa Hoàng Lâm (Long An) và Dyachenko (TP.HCM) trong khu vực 16m50 của Long An, trọng tài chính điều khiển trận đấu Nguyễn Trọng Thư đã chỉ tay vào chấm 11m. Cho rằng bị trọng tài bắt ép, cả đội Long An bỏ ra khỏi sân. 10 phút sau, để chấp nhận chịu quả 11m.

Nhưng thật bất ngờ, khi thủ môn Nguyễn Minh Nhựt của Long An đã tỏ thái độ bằng cách quay ngược lưng đứng mỉm cười, không thèm bắt bóng để cho Victor thoải mái sút 11m nâng tỷ số lên 3-2. Tình huống sau đó còn loạn hơn, khi toàn đội Long An đứng chôn chân trên sân để cho Nguyễn Tuấn Anh, rồi Dyachenko thoải mái dẫn bóng về nâng tỷ số lên 4-2, rồi 5-2. Các phút còn lại sau đó, Long An vẫn đứng yên, nhưng cầu thủ TP.HCM chỉ chuyền bóng qua lại bên phần sân nhà chứ không ghi thêm bàn thắng.