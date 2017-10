Bức xúc trọng tài, Than Quảng Ninh gửi đơn khiếu nại lên VFF và VPF

Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng cho hay, sáng 9.1, công văn đã đến Ban kỷ luật, Ban trọng tài của VFF, công ty VPF.



Ông Hùng nói: “CLB Than Quảng Ninh đề nghị VFF, VPF và các bên có trách nhiệm làm rõ công tác điều hành trận đấu của trọng tài chính Nguyễn Đức Vũ trận mở màn V-League 2017 vừa qua, ngày 7.1 giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội FC. Chúng tôi đề nghị cần làm rõ 2 tình huống trọng tài Nguyễn Đức Vũ không công bằng với Than Quảng Ninh, đó là ở phút 89, khi Jardel của Than Quảng Ninh bị Phan Kiên của Hà Nội FC kéo ngã trong vòng cấm. Trọng tài Vũ đã chỉ tay vào chấm phạt đền, sau đó lại thôi.