Budweiser chính thức tung chiến dịch cổ động World Cup 2018 tại Việt Nam

Chiều 5.6.2018, tại Họp báo công bố Budweiser là bia chính thức của FIFA World Cup 2018, thương hiệu bia hàng đầu thế giới đồng thời khởi động chiến dịch cổ động World Cup 2018 tại Việt Nam.

Tại sự kiện, ông Joris Janssen - Giám đốc Marketing Tập đoàn AB Inbev tại Đông Nam Á cho biết: “Budweiser cam kết hỗ trợ mạnh mẽ cho bóng đá toàn cầu, là bia tài trợ chính thức cho FIFA World Cup™ hơn 25 năm nay và vẫn tiếp tục gắn bó với mùa giải 2022 sắp tới. Thông qua chiến dịch lớn nhất thế giới “Light Up The FIFA World Cup™ 2018” (Tạm dịch: Thắp sáng FIFA World Cup™), Budweiser muốn chia sẻ tinh thần hâm mộ thể thao cuồng nhiệt dành cho sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh, cùng mong muốn cháy bỏng: tiếp sức cho người hâm mộ xuyên suốt mùa giải”.

Đây hứa hẹn sẽ là chiến dịch hoành tráng và sôi động bậc nhất tại Việt Nam mùa hè này với sự đồng hành của 6 cầu thủ và nghệ sĩ: Cựu đội trưởng Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam - Công Vinh, thủ môn U.23 Việt Nam - Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh cùng Vlogger HuyMe, cặp đôi nghệ sĩ Touliver và Rhymastic.

Chiến dịch gồm 4 hoạt động độc đáo, được thiết kế riêng dành cho người hâm mộ Việt Nam, cam kết mang đến những trải nghiệm xem, ăn, ngủ cùng World Cup™ có một không hai cho khán giả Việt.

Hoạt động đầu tiên, gây chú ý nhất của Budweiser nhằm cổ động không khí cuồng nhiệt của World Cup 2018 tại Việt Nam là ca khúc-video ca nhạc We Are The Rising Kings dành riêng cho người hâm mộ Việt Nam. Ca khúc được sáng tác và hòa âm cực đỉnh trên nền nhạc EDM sôi động, bởi cặp đôi nghệ sĩ - được mệnh danh là “phù thủy âm nhạc” đương đại Việt Nam Touliver và Rhymastic. Video ca nhạc sẽ có sự góp mặt của Công Vinh, Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh, Touliver, Rhymastic, HuyMe, Mr.A, Tín Lê, BinZ, Trang Pháp, Mlee. Được biết, video ca nhạc của bài hát sẽ được chính thức trình làng người hâm mộ Việt Nam trong vài tuần tới.

Cao trào của chiến dịch chính là hai sự kiện lớn đem đến trải nghiệm xem World Cup™ như trực tiếp tại sân vận động cho fan hâm mộ. Budweiser sẽ tổ chức hai sự kiện cổ vũ World Cup™ hoàn toàn miễn phí vào cổng cho các cổ động viên trên 18 tuổi tại TP.HCM vào: trận khai mạc (ngày 14.6) tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương và trận chung kết (ngày 15.7) tại Nhà thi đấu Nguyễn Du. Sự kiện còn có sự góp mặt của các ngôi sao bóng đá và ca nhạc hàng đầu Việt Nam như: Mỹ Tâm, Bích Phương, Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh…

Tại sự kiện, Budweiser còn giới thiệu một vật phẩm độc đáo, được hàng triệu fan hâm mộ săn lùng toàn thế giới, đó là Ly phát sáng. Được thiết kế với hệ thống cảm biến âm thanh đặc biệt, hệ thống đèn LED dưới đáy ly sẽ được kích hoạt tự động khi âm thanh xung quanh đủ lớn.

Chặng cuối của chiến dịch, Budweiser hoàn thành sứ mệnh gắn kết những trái tim đam mê bóng đá khi đưa những người hâm mộ Việt Nam may mắn cùng Công Vinh, Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh và HuyMe lên đường sang Nga xem trận bán kết World Cup™ tại sân vận động Luzhikini, Nga.

Ngay từ hôm nay, người hâm mộ Việt Nam đã có thể đăng ký tham gia sự kiện trình chiếu trận khai mạc World Cup 2018 hoàn toàn miễn phí vé vào cổng của Budweiser với sự góp măt của cặp đôi Tiến Dũng, Đức Chinh và tìm hiểu những hoạt động hấp dẫn khác trong chiến dịch cổ động World Cup 2018 của nhãn hàng tại: https://vuabia.com/budweiser



Nguồn: Budweiser