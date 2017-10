Bùi Tiến Dũng - 'Con nhện' trong khung thành U.20 Việt Nam

Năm ngoái, khi đội U.19 VN thi đấu ở vòng chung kết U.19 châu Á tại Bahrain, qua màn hình ti vi thấy các cầu thủ nhà ta “đá đấm” với các đối thủ được đánh giá hơn tầm mà người hâm mộ lo ngay ngáy và hồi hộp đến tột đỉnh. Nhưng sự lo lắng ngày càng vơi nhanh khi “người gác đền” Bùi Tiến Dũng và các đồng đội đã chơi hay vô cùng.

Anh chàng cao to lừng lững ấy, cứ ngỡ khi tiếp xúc thì phải ăn to nói lớn lắm. Nhưng không phải thế. Dũng trầm tính, có lối nói chuyện thủ thà thủ thỉ như kiểu tâm sự. Chuyện là thế này, hơn 8 năm trước, Dũng nghe một người bạn rỉ tai, lò đào tạo PVF mở lớp chiêu sinh ở Sài Gòn đấy, mày có đi tuyển không. Dũng hồi ấy mới 12 tuổi đang “đầu quân” cho một đội bóng nhỏ thuộc một công ty ở Thanh Hóa, sau khi suy nghĩ chín chắn trong vòng... một nốt nhạc, về xin bố mẹ cho nam tiến. Sau mấy năm “dùi mài kinh sử”, Dũng về lại quê hương khoác áo CLB Thanh Hóa cho đến lúc này.

Được trọng dụng sau lỗi... đánh máy

Có một câu chuyện hậu trường mà giờ mới được HLV Hoàng Anh Tuấn tiết lộ. Trước vòng chung kết U.19 châu Á 2016, Bùi Tiến Dũng không phải là ưu tiên số 1 của ông Tuấn, thậm chí còn đứng thứ 4 trong số 4 thủ môn của đội. Đơn giản vì Dũng thuộc nhóm cầu thủ còn rất trẻ ở Thanh Hóa nên rất ít khi được ra sân tại V-League, kinh nghiệm trận mạc gần như bằng 0. Dũng chả bao giờ dám mơ mình sẽ là người được đứng trong khung thành đội U.19 vì các thủ môn khác đều rất khá. Chưa kể lúc thủ môn giỏi nhất phải chia tay đội vì một lý do bất khả kháng, HLV Hoàng Anh Tuấn còn cho triệu tập gấp một thủ môn trẻ khác. Nhưng đã xảy ra một sai số là khi đăng ký danh sách dự phòng, chả hiểu do lỗi đánh máy hay vì lý do nào khác mà không có tên người được bổ sung. Về mặt thủ tục, thủ môn mới coi như bị loại.

Rất có thể, số phận đã dành riêng cho Dũng một cơ may, một cơ may mà mọi người vẫn hay trêu Dũng là được đánh đổi bởi lỗi đánh máy, nhưng ai cũng hiểu Dũng xứng đáng được nhận phần thưởng bởi anh kiên trì, không tự ái vặt, rất chịu thương chịu khó và ý chí phấn đấu cao. Dần dần, từ vị trí cuối cùng trong “bảng xếp hạng”, Dũng leo lên vị trí thứ 2 sau Đỗ Sỹ Huy. Trong một trận đấu tập tại nước ngoài, Huy để thua một tình huống rất ngớ ngẩn, Dũng đã được đôn lên số 1. Ở giải châu Á, sự xuất sắc đến mức khó tin của anh chàng có vóc dáng mảnh khảnh này và sự “lên đồng” của toàn đội khiến người hâm mộ quê nhà cảm động đến rơi nước mắt. Còn gì xứng đáng hơn tấm vé đi World Cup U.20 nữa đâu. Cuối tháng 2.2017, đội tập trung trở lại cho chiến dịch quan trọng vào tháng 5, Dũng bị đau do chấn thương nên không thể tập nặng. Nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn đưa Dũng sang Đức tập huấn bởi ông hy vọng mọi thứ sẽ ổn thỏa trước giờ G.

Hai tuần ở nước ngoài, Dũng được các bác sĩ người Đức chăm sóc tận tình, kỹ lưỡng. Chuyên gia hồi phục chấn thương giỏi nhất nước Đức Bernd Restle (người từng chữa trị cho nhiều danh thủ thế giới như Ronaldo, Rivaldo, Oezil hay Schweinsteiger) đã dành riêng một buổi sáng đế khám kỹ cho Dũng và một số ca chấn thương khác của đội U.20 VN. “Mọi người không hiểu tâm trạng của tôi khi ấy thế nào đâu. Lo lắng kinh khủng. Nếu ông ấy bảo: Cậu này nên nghỉ vài tháng, thì quả khủng khiếp. Nhưng may quá, bác sĩ bảo: Cậu này OK”, Dũng kể.

Bị giục lấy vợ

Cách đây ít tháng, chúng tôi trêu Dũng bằng một loạt câu hỏi: “20 tuổi rồi đấy, thế Dũng có người yêu chưa?”, Dũng gãi đầu gãi tai. “Đã bị bố mẹ giục lấy vợ chưa thế?”. “Ôi, bị giục suốt đấy. Bố mẹ tôi cứ bảo, hàng xóm nhà người ta, con cái lấy vợ lấy chồng đẻ cháu rồi kia kìa. Các anh lấy vợ đi cho chúng tôi nhờ”, Dũng bật cười.

Hôm có kết quả bốc thăm vòng chung kết World Cup U.20, Dũng nhận định cứ như chuyên gia: "Bảng E của VN không phải bảng tử thần. Bảng A mới gọi là cực nặng. Hàn Quốc rơi vào bảng quá khó nhằn. Nhưng chúng tôi không thể chủ quan. Cần phải nỗ lực. Pháp là đội mạnh nhất bảng E. U.20 Honduras và New Zealand cũng không phải những đội tầm thường. Chúng ta sẽ phải chiến đấu hơn 200% sức lực để có thể giành được vị trí thứ 2 hoặc là đội thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất. Nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Năm ngoái, không ai tin chúng tôi giành suất đi World Cup, vậy mà chúng tôi làm được. Vậy tại sao lại không thử đặt niềm tin một lần kia chứ!”.

Bùi Tiến Dũng sinh ngày 28.2.1997. Cao 1,78 m, hiện đang khoác áo FLC Thanh Hóa. Từng giành HCB giải U.19 Đông Nam Á 2015, HCĐ giải U.19 Đông Nam Á 2016.

Nhật Duy