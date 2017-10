Buổi tập đặc biệt của đội tuyển VN

Quyền huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc rất thận trọng, chưa đưa ra nhận định sâu về chất lượng cầu thủ trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam vào sáng qua 24.1.

Có thể nói đây là buổi tập “đặc biệt” nhất từ trước đến nay, bởi có sự pha trộn của hai thế hệ “già” - “trẻ” cùng sự xuất hiện của 2 cầu thủ Việt kiều. Trong số ấy, Mạc Hồng Quân nói tiếng Việt rất giỏi và anh kiêm luôn chức danh trợ lý ngôn ngữ cho đồng đội Michal Nguyễn. Từ CH Czech, có mặt ở Hà Nội trong đêm 23.1, Nguyễn cho biết: “Vì chênh múi giờ 6 tiếng nên tôi hơi khó ngủ một chút chứ hoàn toàn không mệt mỏi. Tôi rất hào hứng được tập luyện trên quê hương, dù không sinh ra và lớn lên ở đây. Thật may mắn khi thời tiết tại Hà Nội rất tuyệt vời, không quá khác so với CH Czech nên tôi cảm thấy rất dễ chịu. Các đồng nghiệp mới của tôi có kỹ thuật rất khéo, trình độ chuyên môn cũng tương đối tốt. Tôi nghĩ đội tuyển ban đầu như thế là ổn”.

Cầu thủ 24 tuổi đang giữ vị trí trụ cột của CLB Banik Most còn hồ hởi nói: “CLB Banik Most cũng rất vui vì cầu thủ của họ sẽ được khoác áo đội tuyển VN. Họ đã tạo điều kiện cho tôi về nước để cống hiến. Bố tôi quê gốc Nghệ An. Hằng ngày, ông vẫn nhắc tôi tìm hiểu bóng đá VN qua mạng. Tôi đang thử việc ở đội tuyển VN và rất tin tưởng sẽ được HLV trưởng sớm triệu tập như một cầu thủ chính thức. Nếu không nghĩ được có mặt trong thành phần đội tuyển, thì tôi đã không về VN. Tôi tin mình sẽ được đá chính!”.

Trong khi đó, HLV Hoàng Văn Phúc nhận xét về Michal Nguyễn: “Cậu ta có thể sẽ được đá thử ở trận Hải Phòng. Tất nhiên, xét về thể hình, Nguyễn là mẫu cầu thủ quá lý tưởng, kỹ thuật lại quá tốt. Song có phù hợp chiến thuật mà tôi đưa ra cho cả tập thể hay không, thì cũng nên đợi ở những buổi tập tiếp theo”. Ông nói tiếp: “Tôi sẽ chính thức thẩm định chất lượng các vị trí trong trận giao hữu gặp Hải Phòng ngày 26.1, sau đó là với Hà Nội T&T ngày 28.1. Trong tay tôi hiện đang có những cầu thủ tốt, nhưng để hình thành một lối chơi nhuyễn, ăn ý đòi hỏi cần có thời gian. Thực tế, chúng tôi lại không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho 2 trận vòng loại nên tất nhiên sẽ gặp không ít khó khăn. Tôi hy vọng cầu thủ của mình sẽ vượt qua những khó khăn, thúc ép về mặt thời gian đó để chứng tỏ được khả năng của mình”.

Trong lăng kính của đội trưởng Tấn Tài, lớp cầu thủ trẻ lần này có vẻ... e dè trong tập luyện cũng như sinh hoạt đời thường. Anh nói: “Họ hơi ngại ngùng, có lẽ do lần đầu tiên lên tuyển dù đa số từng khoác áo U.22 VN nhưng các em đều có chuyên môn rất tốt. Nên tôi nghĩ chỉ cần vài buổi là sẽ hòa nhập được hoàn toàn”.

Cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân bày tỏ: “Trong mấy ngày về nước, tôi hạn chế tối đa tiếp xúc với báo chí vì chỉ muốn tập trung cho công việc. Tôi đã thi đấu tốt ở vòng loại châu Á với đội U.22 VN và vẫn mong muốn được cống hiến tối đa sức mình cho tuyển. Các tuyển thủ từng thi đấu ở AFF Cup quả thật có rất nhiều kinh nghiệm, tốc độ nhanh, kỹ thuật khéo. Hai thế hệ sẽ bổ trợ cho nhau để tạo thành một đội tuyển tốt”.

