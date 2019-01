Các bảng vòng loại giải U.19 quốc gia bắt đầu gay cấn

Tại bảng A, á quân Hà Nội đã thắng trận đầu đến 3-0 trước chủ nhà Viettel trong một thế trận giống như đang ở đường cùng. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt, người đang dẫn dắt tuyển U.16 Việt Nam có lẽ bị chạm tự ái sau 2 trận đầu chơi không tốt đều thua 0-1 trước Phố Hiến và Nam Định, nhất là trong điều kiện mất 2 chủ lực là Ngô Thành Tài bị 2 thẻ vàng và Nguyễn Văn Tùng bị thẻ đỏ trực tiếp ở trận trước, đã vùng lên chơi một cách tưng bừng, đẩy chủ nhà Viettel vào thế lúng túng.

Nhờ kỷ luật lối chơi được siết chặt cộng với quyết tâm cao độ, Hà Nội đã làm được điều mong muốn là 3 điểm và thắng rất đậm, trực tiếp đẩy Viettel vào thế khó. Ở trận còn lại hiện tượng Than Quảng Ninh đã không thể có chiến thắng thứ 3 khi bị Nam Định cầm chân 1-1. Như vậy ở bảng này đội bóng vùng mỏ đang dẫn đầu, Phố Hiến 6 điểm xếp nhì, Nam Định 4 điểm hạng ba, Hà Nội 3 điểm và Viettel 3 điểm tạm đứng cuối.

Tình hình bảng này sẽ có nhiều bến động nếu lượt cuối ngày 25/1, Hà Nội vượt qua Than Quảng Ninh và Viettel thắng Phố Hiến thì chưa biết 2 đội nào trong 4 đội này sẽ chiếm ưu thế để đi vòng chung kết.

Tình hình tương tự ở bảng D khi thế trận giằng co khiến cả 3 trận chiều nay đều hòa. TP.HCM hòa Bình Dương 0-0, Bến Tre- An Giang 1-1 và Tây Ninh- Long An 2-2. Tình hình này khiến ngoài cuộc đua tay ba Bình Dương, An Giang, TP.HCM xuất hiện ở những lượt đầu giờ có thêm Bến Tre đã lên tiếng.

Đội bóng xứ dừa này đang bám sát với 5 điểm chỉ thua TP.HCM 1 điểm, trong khi An Giang và Bình Dương đang cùng có 8 điểm. Lượt cuối ngày 25/1 trận TP.HCM gặp An Giang sẽ rất gay cấn trong khi Bình Dương có lợi thế hơn khi chỉ gặp Tây Ninh.

Tại bảng C, ngoài Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục khẳng định ưu thế khi đè bẹp Đồng Nai 3-0 thì Lâm Đồng (thắng Khánh Hòa 3-2) và Bình Định (thằng Phú Yên 4-2) bắt đầu tăng tốc để không chỉ bắt kịp Đồng Nai mà còn quyết đấu vì suất nhì bảng.

Cái khó ở bảng này là do đội bóng phố Núi gần như sẽ giành ngôi đầu khi đang có khoảng cách an toàn 4 điểm so với nhóm sau thì sự so kè nhau gay cấn giữa những đội còn lại sẽ tự kéo hy vọng của đội nhì và ba bảng này thấp xuống. Hiện Hoàng Anh Gia Lai 10 điểm dẫn đầu, còn Đồng Nai, Bình Định, Lâm Đồng đều 6 điểm , Phú Yên 4 điểm và Khánh Hòa chỉ có 1 điểm.

Trên sân Tự Do, Sông Lam Nghệ An khẳng định sức mạnh sau khi thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0 để có 9 điểm dẫn đầu cùng với SHB Đà Nẵng 7 điểm chạy đua. Trong khi chủ nhà Thừa thiên Huế vừa thắng Thanh Hóa 3-2 có 4 điểm thắp lại phần nào hy vọng

Đăng Khoa