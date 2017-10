Các cầu thủ nữ Việt Nam quyết ‘bung lụa’ trận chung kết với Thái Lan

Rất nhiều cầu thủ nữ ‘chơi’ Facebook và họ đã bị “dội bom” chúc mừng sau trận bán kết “từ cõi chết trở về”. Nguyễn Thị Tuyết Dung được một người bạn tung hoa với những lời có cánh: “Xin cảm ơn các bạn vì đã cống hiến toàn bộ sức lực, trí tuệ của mình. Phải bản lĩnh lắm, các bạn mới vượt qua được sức ép từ dưới sân cho đến khán đài và giành chiến thắng theo cách kịch tính đến thế. Và sẽ ngọt ngào hơn nữa nếu các bạn lại thêm một lần đánh bại Thái Lan và lên ngôi hậu. Cố lên các bạn, mọi người luôn bên cạnh các bạn”.



Còn thủ môn Kiều Trinh (nàng ấy lấy nick name rất lãng mạn là Cô gái mùa đông): “Không phụ lòng mong đợi. Chị em đã vào chung kết một cách xứng đáng. Kiều Trinh vẫn là số 1. Thật yêu đội tuyển nữ Việt Nam Chúng ta cùng hi vọng chị em sẽ mang cúp vàng về với quê hương”.

Chúng ta cùng hi vọng và với người trong cuộc, niềm hi vọng càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Sau câu chuyện rất dài với chúng tôi khi vừa thắng Myanmar, sáng qua, Kiều Trinh lại tâm sự rất chân thật rằng: “Cứ ngỡ mất sức như thế là đêm phải ngủ được ngay nhưng tôi thao thức mãi. Cũng may HLV Mai Đức Chung cho cả đội ngủ dậy muộn hơn mọi hôm. Xém chút nữa là không thể đi đến tận trận cuối cùng này rồi. Thật hú vía”.

Trinh còn bảo: “Sau khi hoàn hồn, chúng tôi cần phải tĩnh tâm suy nghĩ lại những điều làm được và chưa làm được. Những thiếu sót ở bán kết sẽ không được phép lặp lại nữa. Chị em sẽ phải tập trung tối đa và thực thi đúng đấu pháp đề ra. Bản thân tôi sẽ cố gắng phán đoán tình huống để ra vào thật hợp lý. Sẽ phải căng hết mắt, căng các dây thần kinh để nhận định các pha bóng tấn công của đối thủ. Thái Lan có tốc độ rất nhanh. Chỉ cần sai lầm trong tích tắc cũng có thể gánh lấy hậu quả không hay. Tôi không mong muốn những hậu quả ấy xảy ra với mình và các đồng đội”.

Khi được hỏi, liệu có bị áp lực đè nặng không, Trinh đáp ngay: “Chúng tôi hoàn toàn cảm thấy tự tin, thoải mái khi tái đấu với người Thái. Một chút áp lực nho nhỏ sẽ chỉ càng làm động lực tốt để Việt Nam giành chiến thắng. Việt Nam sẽ bung lụa!”.

Tiền vệ Nguyễn Thị Muôn cũng quả quyết: “Thái Lan có những cá nhân tốt và tập thể rất đồng đều. Cầu thủ số 21 đặc biệt nguy hiểm vì cô ấy nhanh, khéo, có tốc độ. Nhưng Việt Nam cũng không hề thua kém. Chúng tôi sẽ đoàn kết, quyết tâm đánh bại Thái một lần nữa”. Cô gái trẻ trung xinh đẹp Nguyễn Thị Tuyết Dung bật mí: “Sau bán kết, chúng tôi được thả lỏng, nghỉ hồi phục và chỉ tập thể dục nhẹ nhàng để lấy lại sức. Ai mỏi đâu được xoa bóp đó. Buổi chiều, HLV trưởng cho chúng tôi tự xem lại băng trận thắng Thái để tự rút ra kinh nghiệm cho mình ở mỗi tình huống xử lý bóng. Tôi nghĩ rằng, khi gặp lại Thái, Việt Nam sẽ chơi tốt hơn. Nói không lo thì không đúng nhưng chúng tôi sẽ giải tỏa sự lo lắng bằng cách dồn hết tâm sức cho trận quyết chiến. À, cô Thúy Nga còn chạy ra siêu thị, mua sâm cho chúng tôi ngậm để mau khỏe”.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Thúy Nga, trợ lý HLV trưởng chính là “giao liên” giúp phóng viên báo Thanh Niên liên lạc được với các thành viên đội tuyển thông qua điện thoại của cô. Thúy Nga “kêu ca” rằng, cuộc đời cầu thủ của mình khá nhiều thăng trầm nhưng có lẽ cũng ít khi phải chứng kiến một trận đấu “hại tim, hại não” như trận bán kết.

Nga chưa vội vã đi vào phân tích trận gặp Thái mà cô điểm lại chặng đường đội vừa đi qua: “Những tiến bộ có được của các em có lẽ cũng nhờ vào chuyến tập huấn tại CH Czech - đây là chuyến tập huấn châu Âu đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam. Nó mang nhiều ý nghĩa lớn về chuyên môn bởi trong 17 ngày tập luyện tại thành phố Praha, nhiều nhược điểm đã được cải thiện, đặc biệt thể lực của các cầu thủ được nâng lên rõ rêt, không có trường hợp chấn thương nào dù giáo án đưa ra rất nặng.

Đội tuyển nữ đã có điều kiện thi đấu cọ xát với một số CLB được đánh giá rất mạnh, đứng thứ hạng cao giải chuyên nghiệp của Đức và CH Czech nên được tiếp cận, học hỏi nhiều từ những đối thủ có tầm vóc cao to, thể lực sung mãn về kỹ chiến thuật, lối chơi bóng hiện đại châu Âu. Kinh nghiệm thi đấu đã được nâng lên một bậc và điều ấy thể hiện ra ở vòng bảng lẫn bán kết giải Đông Nam Á”.

Thúy Nga bình luận tiếp: “Về kỹ năng chơi bóng của từng cầu thủ Thái Lan vẫn rất tốt nhưng phong độ và thể lực không còn được như thời năm 2013, 2014. Trong những cuộc tranh chấp tay đôi với họ, quân mình đều thắng. Tôi không chủ quan nhưng với những gì thấy được, cảm nhận được, tôi thấy khả năng Việt Nam thắng là nhiều. Nếu các em thật sự bình tĩnh. Nói như Kiều Trinh. Đã ra sân là phải bung lụa!”.

Lan Phương