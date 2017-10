Các CLB đề nghị các ông bầu VPF giảm ra sân

Chiều qua, thường trực và Ban giám đốc Công ty VPF tiến hành sơ kết lượt đi mùa giải 2012, giải đấu lần đầu tiên do VPF tổ chức thay vì VFF như các năm. Báo chí không được VPF mời dự.

Các CLB đã thừa nhận công tác giáo dục cầu thủ còn yếu kém, dẫn đến hàng loạt các vụ việc đe dọa, phản ứng thô tục trọng tài (TT), cầu thủ đội bạn trên sân cỏ. Thậm chí, lãnh đạo một vài CLB còn làm gương xấu khi có thái độ, hành vi vô văn hóa. Đại diện các đội bóng cũng phê phán nặng nề công tác TT. Không ít TT FIFA cũng biểu hiện sự yếu kém về chuyên môn. Một vài TT bị kêu ca về vấn đề tư tưởng hoặc bản lĩnh kém nên sai sót trong cách điều hành, làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Các CLB yêu cầu bước sang giai đoạn 2, vấn đề nổi cộm nhất của lượt đi là việc phân công TT cần phải được giải quyết. Ban TT cần phải tính toán kỹ lưỡng, thận trọng hơn, tránh tình trạng TT dìm đội này để giúp đội kia.



Bầu Kiên thường xuyên ra sân với đội Hà Nội FC - Ảnh: Hoàng Anh

Tính chất đặc biệt của mùa giải năm nay là ông chủ một vài CLB lại nằm trong thành phần Hội đồng quản trị VPF. Do đó, rất nhiều CLB khác đã bày tỏ quan ngại liệu ở lượt về có đảm bảo được tính khách quan. Các CLB không có chân trong ban tổ chức đã đồng loạt yêu cầu các ông bầu như Võ Quốc Thắng (Đồng Tâm Long An) - Chủ tịch VPF; Nguyễn Đức Kiên (CLB Hà Nội), Đoàn Nguyên Đức (Hoàng Anh Gia Lai) nên giảm bớt... tần suất ra sân cùng CLB của mình. Lý do là: Các TT nhìn thấy các ông bầu này sẽ hoang mang, ức chế, tâm lý thiếu ổn định để điều khiển trận đấu một cách công tâm nhất. Ông Phạm Ngọc Viễn, Phó chủ tịch VPF, Tổng giám VPF, hứa sẽ chuyển đề đạt này đến các ông bầu. Ngày 20.4, VPF sẽ tiến hành sơ kết với chủ tịch các CLB.

L.P