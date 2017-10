Các đại gia bàn cách ly khai V-League

Hôm qua, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đã có công văn do Phó tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi kiêm Trưởng ban Tổ chức V-League ký, gửi C45 Bộ Công an về “nghi án” đòi hối lộ 500 triệu đồng. Còn hôm nay, dự kiến, bầu Kiên sẽ gặp gỡ các CLB để bàn về thành lập tổ chức giải bóng đá ngoài V-League!

Chờ kết luận của Bộ Công an

Như Thanh Niên đã đưa tin, tại cuộc họp tổng kết mùa giải, bầu Kiên của Hà Nội ACB cho biết, trước trận đấu liên quan đến lên xuống hạng của Hòa Phát Hà Nội và Đồng Tâm Long An (ĐTLA), Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát đã nhận được cú điện thoại gợi ý, nếu Hòa Phát muốn thắng chỉ cần chi cho trọng tài (TT) số tiền nửa tỉ đồng. Trong công văn nói trên, VFF đề nghị C45 điều tra làm rõ những cá nhân nào liên quan đến vụ việc này.

Ông Hoàng Chuyên Cần - phụ trách an ninh của VFF, cho biết: “VFF chưa yêu cầu mức xử lý nếu vụ việc được phanh phui, mà trước mắt chỉ yêu cầu Bộ Công an xác minh ai đã gạ gẫm lãnh đạo CLB Hòa Phát. Nếu xác định được thủ phạm và cảm thấy vụ việc có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì bên công an sẽ xử lý theo pháp luật. Còn nếu chưa đủ, thì cơ quan điều tra sẽ chuyển hồ sơ kèm kết luận cho VFF, và VFF sẽ xử lý dựa theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, quy định kỷ luật, điều lệ giải”.

Còn Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thì khẳng định: “Chúng tôi chờ kết luận của cơ quan điều tra. Nếu phát hiện ung nhọt, chắc chắn chúng tôi sẽ tiến hành “đại phẫu” như vụ kỷ luật những cá nhân mắc sai phạm nghiêm trọng cách đây 6 năm!”.



Ý tưởng về một giải bóng đá ngoài V-League của bầu Kiên có khả thi? - Ảnh: Bạch Dương

Thành lập CFF?

Trong một diễn biến khác, chiều nay, tại TP.HCM, CLB ĐTLA sẽ chủ trì cuộc hội thảo với chủ đề “Làm thế nào để phát triển bóng đá VN?”. Lãnh đạo VFF được mời là ông Lê Hùng Dũng, Phó chủ tịch VFF kiêm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TP.HCM. Được biết, nhân dịp này, bầu Kiên - người đã làm nổ “cầu trường” VFF bằng bài phát biểu chấn động vào tuần trước, sẽ chính thức gặp gỡ một vài CLB mà theo ông “đều là những người dám nói, dám làm!”.

Ông Hoàng Mạnh Trường - Chủ tịch The Vissai Ninh Bình, nói: “Tôi được biết, ở cuộc gặp này sẽ có ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch CLB ĐTLA, ông Đoàn Nguyên Đức của Hoàng Anh Gia Lai, HLV Hoàng Anh Tuấn - Khánh Hòa và ông Kiên cũng là đại diện luôn cho CLB Kienlong Bank Kiên Giang. Rất tiếc, vì bận việc nên tôi không thể có mặt, nhưng tôi hoàn toàn ủng hộ bầu Kiên về việc tẩy chay V-League và tổ chức Super Liga. VFF là một tổ chức xã hội nghề nghiệp thì các doanh nghiệp chúng tôi cũng có thể thành lập một tổ chức tương tự như vậy, với chức năng chỉ để làm bóng đá, có thể mang tên CFF - viết tắt của Company Football Federation. Chúng tôi sẽ cho ra đời một giải bóng đá mới và sẽ thuê trọng tài. Ngoài ra, sẽ nhờ các luật sư giỏi để làm việc với Liên đoàn Bóng đá châu Á, thậm chí cả FIFA để có thể tổ chức giải, theo đúng quy định của bóng đá quốc tế cũng như pháp luật VN”.

Còn Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, trả lời trực tuyến Báo Bóng đá vào sáng qua, đã nói: “Đứng về ý tưởng của bầu Kiên thì tôi rất tôn trọng, nhưng trên thực tế thì lại không khả thi. Một giải đấu phải được một tổ chức bóng đá công nhận. Điều lệ hoạt động của VFF đã được Chính phủ thông qua. VFF tổ chức giải đấu vô địch, chính thống. Trên thế giới, có nhiều quốc gia đã áp dụng ý tưởng tách ra thành lập một giải riêng, Indonesia là một thí dụ và họ cũng đã thất bại”.

Lan Phương