Các đội U.21 đồng loạt thi đấu

Sau khi V-League kết thúc, các CLB gần như không nghỉ khi tập trung ngay lực lượng U.21 để chuẩn bị tranh tài tại vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 17 năm 2013 khởi tranh vào đầu tuần sau.

Ngoài các đội đã có tuyến trẻ tốt duy trì mật độ tập thường xuyên và nay chỉ cần bổ sung những nhân tố nòng cốt còn trong độ tuổi từ đội V-League xuống, thì một số đội khác đã sớm di chuyển đến các địa điểm đăng cai ráo riết bước ngay vào đợt tập huấn cuối cùng. Như Bình Phước, Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bình Định, Hà Nội và Viettel góp mặt ở vòng loại không chỉ là cọ xát mà còn tỏ rõ quyết tâm muốn tranh suất dự vòng chung kết. Bên cạnh đó, các đội được coi là có tiềm lực như SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T, Đồng Tâm Long An, Đồng Nai, Cao su Đồng Tháp cũng đang bừng bừng khí thế. Đặc biệt các đội mới thăng hạng nhất mùa tới là TP.HCM, Sanna Khánh Hòa, Đắk Lắk, Tây Ninh, Huế đều khẳng định sẽ phấn đấu có mặt ở vòng chung kết và xem giải U.21 là “bàn đạp” để chuẩn bị tốt nhất cho giải bóng đá hạng nhất sang năm.



Các đội U.21 chuẩn bị bước vào cuộc tranh tài - Ảnh: Khả Hòa

Sau bảng D do Kiên Giang đăng cai đã bốc thăm xếp lịch thi đấu, hôm nay 3.9 bảng A do Công ty Vietfootball, một tổ chức doanh nghiệp xã hội bóng đá Việt đăng cai sẽ tổ chức bốc thăm tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên một bảng đấu U.21 do một đơn vị xã hội hóa đăng cai, là mô hình thí điểm không có đội chủ nhà sẽ giúp cho các đội cảm thấy khách quan và yên tâm hơn với cuộc chơi. Vietfootball từng gây tiếng vang khi tổ chức thành công giải đấu Hà Nội Premier League và vòng loại U.15 nên được các đội tín nhiệm ở lần tổ chức này. Riêng 2 bảng B do Đà Nẵng đăng cai và bảng C do TP.HCM đăng cai sẽ cùng bốc thăm xếp lịch thi đấu vào sáng 8.9. Các bảng U.21 sẽ đồng loạt thi đấu trong 5 lượt, diễn ra vào các ngày 9.9, 11.9, 13.9, 16.9 và kết thúc 18.9. 4 đội đầu bảng cùng 2 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào VCK cùng chủ nhà Hải Phòng và ĐKVĐ Sông Lam Nghệ An từ 26.9 đến 6.10.

Cũng trong hôm qua, Công ty thể thao Động Lực tiếp tục đồng hành với giải U.21 quốc gia lần thứ 17 khi tài trợ bóng và giải thưởng cho đội hình tiêu biểu; Công ty Thái Sơn Nam trao giải phong cách, tổ trọng tài xuất sắc; Công ty yến sào Khánh Hòa hỗ trợ nước uống và trao giải vua phá lưới; Công ty tư vấn DP trao giải thủ môn xuất sắc và cầu thủ xuất sắc từng trận...

Q.T

>> 10 thời khắc đáng nhớ của V-League 2013

>> Tính sổ V-League 2013

>> Thất thủ trên sân Đồng Nai, SLNA trắng tay ở V-League 2013

>> Vòng cuối V-League 2013: SLNA rớt xuống hạng 4