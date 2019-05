Các đội V-League mong VAR như mong “mẹ về chợ"

HLV Vũ Hồng Việt đã có thể không phải tiếc nuối đến thế nếu như đội Quảng Nam (QN) không phải nhận bàn thua oan từ chấm phạt đền trong khi đang hòa chủ nhà Sanna Khánh Hòa (KH) BVN với tỷ số 1-1. TT Nguyễn Minh Thuận đã không quán xuyến tốt tình huống nên để Olivera qua mặt. Anh này cố tình va chạm với hậu vệ đội khách và “ăn vạ” trong vòng cấm với mục đích “câu” quả phat đền. Nếu không có sự cố không hay này, chưa chắc QN đã bại trận chung cuộc với tỷ số 2-3.

Còn ở sân Hòa Xuân, TT Trương Hồng Vũ lại không cho HAGL được hưởng phạt đền dù cầu thủ SHB Đà Nẵng đã phạm lỗi khá rõ ràng trong vòng cấm. Phút 71, Văn Toàn cướp được bóng và đẩy bóng đi, cầu thủ đội Đà Nẵng tranh chấp không hợp lệ khi dẫm khá mạnh vào chân Văn Toàn. Tình huống này, nếu được đá phạt đền, có thể HAGL đã không phải nhận thua 1-2.

Trên sân Thống Nhất TT Nguyễn Ngọc Châu đã bỏ qua khá nhiều lỗi 12 cho đội TP. HCM. Đặc biệt, không xử lý được tình huống có hành vi thô bạo của Công Thành khi anh này cố ý giơ cao chân, đạp thẳng cả gầm giầy vào bụng cầu thủ SLNA. Nên nhớ rằng với lỗi gần như tương tự ở mùa giải năm ngoái, Sầm Ngọc Đức của đội TP. HCM đã bị thẻ đỏ trực tiếp và sau đó nhận án phạt nguội treo giò đến 8 trận (Đức song phi vào cầu thủ đội Than Quảng Ninh).

Mới đây, chính HLV Chung Hae-soung (TP. HCM) đã hai lần ta thán về chất lượng TT khi liên tiếp vòng 9 và vòng 10, đội ông bị rơi vào cảnh bất lợi do TT không kiểm soát được tình huống. Trong đó ở vòng 9, TT Ngô Quốc Hưng đã không cho đội TP. HCM hưởng phạt đền ở trận hòa Quảng Nam, dù cầu thủ TP. HCM đã bị phạm lỗi trong khu vực 16m50. Trước đó ở vòng 7, TT Ngô Duy Lân cũng đã bị đánh giá là không quán xuyến tốt trận đấu trên sân Cửa Ông. TT FIFA này đã cho đội KH được hưởng phạt đền vì cho rằng, cầu thủ Than Quảng Ninh đã dùng tay chơi bóng nhưng thực tế là cầu thủ KH sút, bóng đập vào chân cầu thủ đội Than rồi mới nẩy lên tay. Và điều quan trọng là cầu thủ chủ nhà đã chủ động để tay khép sát thân người, nên không thể bị phạt đền. Cũng trong trận này, TT Lân đã bỏ qua một lỗi đá nguội khá thô bạo xứng đáng phải nhận thẻ đỏ.

Một số CLB đang là “nạn nhân” bởi các sai sót về nhận định chuyên môn của TT đã chia sẻ nguyện vọng, họ mong muốn VPF và Ban điều hành giải áp dụng công nghệ VAR càng sớm càng tốt. Ông Chung Hae-soung nói: “TT là một phần của bóng đá nhưng tôi muốn VFF, VPF nên xem xét lại những trận đấu mà chất lượng TT không tốt, dẫn đến sự thiệt thòi cho các đội”. Lãnh đạo một đội bóng khác cho hay: “Càng về cuối giải, tính chất các trận đấu càng trở nên căng thẳng và chỉ cần một sai sót nhỏ của TT, cũng có thể đem lại hệ lụy khôn lường và công sức của cả đội bóng có thể bị trôi sông nếu như TT bắt không tốt. Chúng tôi chờ đợi VAR như mong mẹ về chợ”.

Tuy nhiên, việc sử dụng VAR tại V-League 2019 cũng chưa thể tiến hành vào tháng 6 hay 7 như dự kiến. Có thể phải đợi đến những vòng đấu cuối, VAR mới được áp dụng. Hiện tại, xe chuyên dụng có lắp những thiết bị VAR đã được mua (với giá khoảng 8 tỉ đồng). Nhưng quá trình chuẩn bị khá phức tạp với nhiều khâu quan trọng. FIFA sẽ phải sang VN, tiến hành đào tạo các nhân viên kỹ thuật và các TT VAR (dự kiến là các cựu TT có uy tín tại VN) trong khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi. Sau đó, FIFA sẽ kiểm tra và cho tiến hành “chạy thử”. Nếu thấy đạt các tiêu chí về thiết bị, cơ sở vật chất, nhân sự và trình độ TT, FIFA mới cấp chứng chỉ cho VPF. Vì vậy trong khi chờ VAR, Ban Trọng tài VFF cần khẩn trương chỉnh đốn lại trình độ TT, có những khóa tập huấn chất lượng trong quãng nghỉ sau lượt đi, chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn lượt về.

Trung Ninh