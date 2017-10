Các kiểu hoãn trận đấu bất đắc dĩ của bóng đá Việt

Cúp điện, sét đánh hư cột đèn, ngộ độc và thậm chí cúm gà là một trong những lý do rất độc và lạ để hoãn trận đấu ở Việt Nam.

Trận đấu U.19 nữ Quốc gia bị hoãn giữa chừng vì mất điện - Ảnh: Chụp màn hình Trận đấu U.19 nữ Quốc gia bị hoãn giữa chừng vì mất điện - Ảnh: Chụp màn hình

Công tác chuẩn bị trước trận không được đảm bảo, thiếu biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả khi có sự cố xảy ra là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng hoãn trận như cơm bữa ở sân chơi bóng đá trong nước. Việc hủy bỏ kết quả giữa chừng hay hoãn trận không chỉ gây lãng phí tiền bạc, công sức mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần thi đấu của các đội tham gia.

Trận đấu cuối của giải U.19 nữ Quốc gia giữa U.19 Phong Phú Hà Nam và U.19 Than Khoáng sản Việt Nam (hôm 20.4) đã buộc phải hoãn lại vì lý do mất điện. Dù đã diễn ra được 20 phút nhưng dàn đèn trên sân vận động tỉnh Hà Nam vẫn không được bật lên. Sau 30 phút khắc phục mà vẫn không được, trọng tài quyết định dời trận đấu sang ngày hôm sau.

Sự cố đáng tiếc và có phần cẩu thả trong khâu chuẩn bị trước trận đấu không chỉ diễn ra lần đầu tại sân chơi trong nước. Ở sân chơi lớn như V-League, có không dưới 5 lần trận đấu bị hoãn giữa chừng vì nhiều lý do khác nhau.

Cũng tại “thần đèn”

Ở vòng đấu đầu tiên V-League 2008, trận đấu giữa Đồng Tâm Long An và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) bị hoãn lại ở phút 65. Cột đèn trên sân bất ngờ bị cháy khiến sân đấu không đủ ánh sáng và gây nên tình trạng hỗn loạn cục bộ trên sân. Vì không thể khắc phục, ban tổ chức quyết định hủy bỏ tỷ số 1-0 trước đó và đá lại vào ngày hôm sau từ tỷ số 0-0.

Mưa bão là một trong những lý do phổ biến nhất để hoãn trận ở Việt Nam - Ảnh: Phạm Hải Sâm Mưa bão là một trong những lý do phổ biến nhất để hoãn trận ở Việt Nam - Ảnh: Phạm Hải Sâm

Vòng 13 V-League 2009, trận đấu giữa Becamex Bình Dương và TP.HCM cũng bị hoãn vì “thần đèn” không thương. Một giờ trước khi trận đấu diễn ra, sân vận động Gò Đậu (Bình Dương) có mưa lớn và sét đánh làm cháy hoàn toàn dàn đèn trên sân. Trận đấu vì thế bị hoãn lại vì ánh sáng không đảm bảo.

Muôn vàn lý do chỉ có ở Việt Nam

Vòng thứ 15 mùa giải V-League 2009, trận đấu giữa HAGL và TP.HCM cũng bị hoãn lại vì UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thực hiện nghiêm túc công tác…phòng chống dịch cúm A/H1N1. Thậm chí, vòng 14 V-League 2012, trận Sông Lam Nghệ An và SHB. Đà Nẵng còn bị hoãn bởi lý do hy hữu hơn khi 11 cầu thủ của Đà Nẵng bị ngộ độc thức ăn trên đường di chuyển ra Nghệ An thi đấu.

Hàng loạt cầu thủ Đà Nẵng bị ngộ độc thức ăn - Ảnh: Khánh Hoan Hàng loạt cầu thủ Đà Nẵng bị ngộ độc thức ăn - Ảnh: Khánh Hoan

Thời tiết ở các sân đấu đôi khi cũng không chiều lòng người khi trận V.Hải Phòng và SLNA ở vòng 13 V-League 2013 bị hoãn vì bão số 2. Thậm chí, có trận bị hoãn đến 2 lần vì thời tiết không đảm bảo như trận Than Quảng Ninh gặp HAGL ở vòng 19 V-League 2015.

Phương Nguyên