Các trọng tài lại khẳng định không nhận hối lộ

(TNO) Bốn trọng tài gồm Đinh Hải Dương, Phạm Đắc Chiến, Đỗ Mạnh Hà, Kiều Việt Hùng một lần nữa khẳng định không liên quan gì đến chuyện nhận tiền, trong bản tường trình do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) yêu cầu viết lại.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Phó chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn - Ảnh: Khả Hòa

Trong bản tường trình lần trước, các trọng tài (TT) trên cũng một mực phủ nhận không nhận tiền và đã bị Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Phó chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn yêu cầu viết lại.

Theo tiết lộ của ông Tuấn, ở bản tường trình lần 2 các TT đã viết chi tiết hơn, nhưng chủ yếu chỉ là vấn đề chuyên môn, chứ cũng không hề đề cập đến chữ “tiền”.



"Chúng tôi chỉ có trách nhiệm yêu cầu các TT giải trình, chứ không được phép điều tra vụ việc. Chúng tôi sẽ gửi các báo cáo này sang cho C45 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an) để cơ quan này vào cuộc làm rõ vụ việc", ông Tuấn cho biết.



Cách đây vài ngày, trên báo chí, ông Dương Vũ Lâm - người vừa bị đình chỉ nhiệm vụ trưởng ban TT, đã cho biết, ông Đoàn Phú Tấn sau trận đấu giữa Thanh Hóa và SLNA ở vòng 9 ngày 11.5, đã gặp chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ để hỏi có đưa tiền bồi dưỡng cho Tổ TT Đinh Hải Dương, Kiều Việt Hùng, Đỗ Mạnh Hà, Phạm Đắc Chiến ở lượt đấu thứ 3 không.

Theo lời ông Lâm, thì chủ tịch Đệ đã khẳng định không có chuyện CLB hay cá nhân nào của đội Thanh Hóa đưa bao thư đựng tiền cho TT. Tuy nhiên, chiều 10.6, ông Nguyễn Văn Đệ đã quả quyết rằng, sau trận đấu ngày 11.5 đó, ông không hề có cuộc gặp nào với ông Tấn cả.

“Sao bây giờ tự nhiên lại lôi Thanh Hóa vào cuộc? Tôi có làm việc gì với Ban TT đâu”, ông Đệ nói.



Cũng trong chiều nay, vì không gọi được điện cho TT Đinh Hải Dương, nên chúng tôi đã nhắn tin hỏi, có phải TT Dương đã xác nhận với ông Đoàn Phú Tấn là sau trận đấu giữa Thanh Hóa và HAGL, đã nhận từ một người lạ mặt bao thư đựng tiền.

TT Dương đã nhắn lại như sau: “Chưa bao giờ tôi xác nhận việc đó cả. Đôi lúc, thầy trò hàn huyên về trận đấu, hay trêu đùa nhau chứ chưa từng xác nhận đã nhận tiền”.



Trợ lý TT Phạm Đắc Chiến một mực phủ nhận đã nhận tiền hối lộ - Ảnh: Quang Minh

Trong khi đó, trợ lý TT Phạm Đắc Chiến thì cho biết: “Tôi đã làm bản tường trình cụ thể gửi Ban trọng tài VFF. Ở trận đấu trên sân Thanh Hóa vòng 3 V-League, tôi không hề tiếp xúc với ai mà chỉ tập trung làm tốt chuyên môn.

Đây là trận đấu chúng tôi nhận được điểm cao nhất ở mùa giải 2013. Đặc biệt, hai đội bóng Thanh Hóa và HAGL cũng không hề than phiền gì về công tác trọng tài. Tôi rất mong công an vào cuộc để làm rõ vụ việc. Tôi sẵn sàng hợp tác với cơ quan công an để nghi án được làm rõ sớm nhất”.

Ngày mai, 11.6, ban chấp hành VFF sẽ họp tại TP.HCM và nghi án này sẽ trở thành một trong những nội dung nghị sự.

