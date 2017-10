Cầm đầu vụ cá độ ở V.Ninh Bình, Trần Mạnh Dũng lĩnh án 30 tháng tù

Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Ninh Bình, 9 cầu thủ V.Ninh Bình tham gia cá độ với đối tượng Đào Đức Lợi ((thường trú tại xã An Hưng, H.An Dương, TP.Hải Phòng). Các cầu thủ Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng được xác định là chủ mưu, tổ chức lôi kéo các cầu thủ khác tham gia cá độ trong trận đấu của CLB V.Ninh Bình với CLB Kelantan (Malaysia) diễn ra ngày 18.3 tại Malaysia.

Bị can Đào Đức Lợi - Ảnh: Gia Nghi Trần Mạnh Dũng chính là người gọi điện rủ Đào Đức Lợi từ Hải Phòng tới TP.Ninh Bình ăn cơm tối và sau đó bàn bạc việc cá độ với Nguyễn Mạnh Dũng. Các cầu thủ Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú, Lê Quang Hùng, Chu Ngọc Anh, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Nguyễn Văn Hưng và Phan Anh Tuấn liên tục họp bàn tại Việt Nam và Malaysia, thống nhất việc cá độ. Trước trận đấu, từ Malaysia, các cầu thủ đã nhắn tin về Việt Nam bắt độ với Đào Đức Lợi với số tiền 1,02 tỉ đồng và sau đó thắng độ 850 triệu đồng. Sau trận đấu, các cầu thủ thắng độ và được Đào Đức Lợi trả tiền thông qua một người đàn ông đang sinh sống tại TP.HCM. Các cầu thủ chia nhau số tiền này và sau đó đã nộp lại tại cơ quan điều tra. Theo thiếu tá Nguyễn Văn Hoan, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội Công an tỉnh Ninh Bình, mọi hành vi của các đối tượng tham gia cá độ đều nằm trong “tầm ngắm” của các trinh sát. Ngày 30.3, CLB V.Ninh Bình chính thức có đơn đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc làm rõ trắng đen nghi vấn các cầu thủ “dính chàm”. Từ lá đơn này, thiếu tá Hoan và các đồng đội triển khai các hoạt động “đánh” án. Ngày 15.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án đánh bạc xảy ra ngày 18.3.2014 tại CLB V.Ninh Bình. Ngày 29.4, Đào Đức Lợi (thường trú tại xã An Hưng, H.An Dương, TP.Hải Phòng) và 9 cầu thủ của CLB V.Ninh Bình dính chàm đã bị khởi tố về tội đánh bạc.

Thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng và tiền vệ Trần Mạnh Dũng - Ảnh: Khả Hòa Đào Đức Lợi và các cầu thủ Nguyễn Mạnh Dũng, Trần Mạnh Dũng, Phan Anh Tuấn bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. 6 cầu thủ khác được tại ngoại. Theo thiếu tá Hoan, các bị can đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Ninh Bình cũng đã xác định cầu thủ Phạm Văn Quyến không “dính chàm” trong vụ việc nghiêm trọng này dù trước đó tiền đạo xứ Nghệ vài lần bị triệu tập. Các cầu thủ Văn Thắng và Hoàng Danh Ngọc, mỗi người nhận 50 triệu đồng của nhóm cầu thủ tham gia cá độ nhưng theo thiếu tá Hoan, căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự về hành vi che giấu tội phạm của 2 cầu thủ này. Các cầu thủ “dính chàm” khai báo rằng, họ cho Văn Thắng tiền vì gia đình Thắng đang gặp khó khăn về kinh tế và cho Danh Ngọc tiền vì vợ cầu thủ này chuẩn bị sinh con.

Diễn biến vụ án