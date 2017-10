Cân tài cân sức

Những năm trước đây, những trận đấu như thế này thường rất nóng bỏng, nóng ở trên sân với sự có mặt của các ngôi sao, nóng ở bên lề với tuyên bố giật gân của các ông bầu trong cuộc chiến thương hiệu. Nhưng đúng là trong hoàn cảnh nền kinh tế gặp khó khăn thì các đại gia cũng đã sa sút một cách rõ rệt và cuộc gặp gỡ giữa họ cũng trở nên bình thường.



HLV McMenemy được kỳ vọng sẽ giúp ĐTLA giành điểm tại Pleiku - Ảnh: Hoàng Anh

Có thể nói, cả Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) lẫn Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đều vẫn giữ được lối chơi riêng của mình. Phía HAGL vẫn là lối đá tấn công đậm chất cống hiến. Họ vẫn luôn nhập cuộc với tư tưởng lao lên phía trước để tìm cách ghi bàn bằng các pha phối hợp ngắn nhỏ và chú trọng những pha bật tường, những pha đột phá để thoát xuống biên, những pha chọc khe để tiền đạo băng xuống để dứt điểm. Lối chơi đó hao hao những gì mà đội bóng lớn của nước Anh mà họ đang phối hợp để mở học viện là Arsenal thể hiện, nhưng tất nhiên đẳng cấp thì không thể so sánh. Nếu lúc trước HAGL là một tập thể toàn “sao”, hùng mạnh và không ngại bất cứ đối thủ nào thì bây giờ dù vẫn giữ được vài tuyển thủ nhưng chất lượng không cao. Cầu thủ ngoại ngoài Elvaldo, còn lại cũng quá thường. Chính vì đội hình không ổn định, thiếu chiều sâu đã khiến HAGL vẫn tấn công, vẫn cống hiến nhưng kết quả lại không như ý muốn. Có những trận đấu họ vẫn chơi hay, làm chủ thế trận, thậm chí vươn lên dẫn trước, nhưng rồi sự thiếu kinh nghiệm, thiếu bản lĩnh và một vài vị trí còn non khiến cho đội bóng phố núi mất điểm và thua một cách tức tưởi.

Lịch thi đấu các trận chiều nay 16 giờ: Cao su Đồng Tháp - Hòa Phát Hà Nội, Hà Nội T&T - Vissai Ninh Bình (Bóng đá TV trực tiếp), HAGL- ĐTLA (VTV3 trực tiếp), Vicem Hải Phòng - Navibank Sài Gòn (VTC3 trực tiếp), SHB Đà Nẵng - Khatoco Khánh Hòa (VTC7 trực tiếp). 17 giờ: SLNA - Thanh Hóa (Thể thao TV trực tiếp).

Trong khi đó, kết quả thi đấu hiện tại của ĐTLA chính là hệ quả của một quá trình sa sút và thiếu quan tâm trong suốt thời gian dài. Để từ một đại gia của bóng đá VN, một nhà cựu vô địch, một đội hiếm hoi chơi bóng có cá tính trở thành một đội bóng quá đỗi bình thường và đến mùa giải này thì mọi thứ đã trở nên khó cứu vãn khi họ bán luôn cả Tài Em và Minh Phương cho đội bóng khác.

Chính vì thế dù đã thay tướng biết bao nhiêu lần, nhưng ĐTLA vẫn loay hoay đi tìm bản sắc. Rất may, trong thời điểm khó khăn nhất, họ đã tìm được một vị thuyền trưởng ưng ý. Đó chính là HLV trẻ người Anh Simon McMenemy, cựu HLV trưởng đội tuyển Philippines. Người đã trở thành một ngôi sao sáng khi biến đội bóng chuyên lót đường thành đội bóng có lối chơi cực kỳ khó chịu, ngáng chân hết Việt Nam rồi đến Singapore để đàng hoàng trở thành một trong 4 đội mạnh nhất Đông Nam Á. Chính ông đã biến lối chơi phòng ngự phản công của Philippines thành nghệ thuật với những sắp đặt và tính toán cực kỳ chính xác. Có lẽ chính điều này đã thôi thúc những nhà lãnh đạo ĐTLA đưa bằng được nhà cầm quân này về để vực dậy đội bóng, nhằm tìm lại vinh quang năm nào.

Thực ra, chất lượng cầu thủ của ĐTLA cũng không quá tệ, họ vẫn sở hữu bộ ba tấn công thuộc loại “khủng” của V-League là: Antonio, Tshamala, Dannny mà bất cứ đội bóng nào cũng mơ ước. Hy vọng triết lý bóng đá của McMenemy sẽ phù hợp với lối chơi phòng ngự phản công của ĐTLA và giúp đội bóng này tìm lại thành công giống như những gì mà Calisto đã làm trước kia.

