Cần tăng cường an ninh

Cuối tuần này, sân cỏ VN được dự báo sẽ rất nóng khi Hải Phòng (HP) trở về sân nhà tiếp Khatoco Khánh Hòa.

Nói nóng bởi người hâm mộ vẫn chưa quên sự cố một số cổ động viên (CĐV) quá khích của đội bóng đất cảng đã đốt pháo sáng và ném trúng khu kỹ thuật của CLB Navibank Sài Gòn ở trận đấu vòng 2 trước tết vừa qua. Nóng bởi dù đã mời HLV Lê Thụy Hải dẫn dắt nhưng thành tích của HP đến nay vẫn lẹt đẹt. Đây là trận mà nhiều khả năng CĐV sẽ gây sức ép với đội nhà, đồng thời uy hiếp tinh thần đội khách và có thể sẽ ăn mừng dữ dội bằng nhiều hình thức khác nhau nếu đội nhà chiến thắng, trong đó không loại trừ sẽ lại đốt pháo sáng. Thế nên an ninh trên sân Lạch Tray cần được siết chặt vì nếu chủ quan rất có thể sẽ xảy ra nhiều chuyện khó lường.

Một sân khác cũng phải đặt vấn đề an ninh cho trận đấu và an toàn cho đội khách lên hàng đầu là sân Thanh Hóa. Cách đây không lâu ở trận tứ kết Cúp QG trên sân Thống Nhất giữa Sài Gòn FC và Thanh Hóa (TH) đã xảy ra va chạm, cụ thể là giữa Huỳnh Kesley và Sunday. Vụ việc đến nay vẫn chưa ngã ngũ là Kesley có nhục mạ Sunday để cầu thủ này nổi nóng rượt đánh hay không. Tiếp đó là lộn xộn sau trận khiến cầu thủ TH bị khán giả phản ứng và phải ra về bằng sự hộ tống của công an, xe của đội bị chọi bể kiếng, một cầu thủ bị thương. Do vậy, lần tái ngộ giữa 2 đội tại Thanh Hóa, BTC sân và BTC giải phải đề phòng và tăng cường an ninh. BHL các đội phải nhắc nhở cầu thủ tập trung tốt vào chuyên môn, không nên rơi vào tình trạng đôi co, bêu xấu hay khiêu khích lẫn nhau làm căng thẳng không khí dưới sân, kéo theo những hiểm họa khác từ khán đài.

Hy vọng 2 sân này cùng với một số sân khác sẽ được quan tâm đúng mức về vấn đề an toàn cho khán giả cũng như an ninh trên sân.

Sài Gòn FC gặp khó Sài Gòn FC đang có chuỗi trận bất bại ấn tượng sau 5 vòng đấu. Thế nhưng ở lượt đấu thứ 6 chiều nay, đội bóng của TP.HCM sẽ gặp khó khăn khi làm khách trên sân Thanh Hóa. Không phải Sài Gòn FC thua đối phương về lực lượng, nhưng họ khó thắng trận này bởi TH thường chơi rất hay trên sân nhà. Đây rất có thể là trận thua đầu tiên của Sài Gòn FC ở V-League 2012. Dự đoán: TH thắng 1-0 (HTVC thể thao trực tiếp lúc 16 giờ 10). Trên sân Vinh, chủ nhà SLNA thường chơi rất hay nên HAGL khó tránh được thất bại. Dự đoán: SLNA thắng 2-1 (VTV3 trực tiếp 16 giờ 10 chiều nay). Trong trận đấu còn lại ở sân Thống Nhất, chủ nhà NSG không có phong độ ổn định nên chưa hẳn đã chiếm ưu thế trước Becamex Bình Dương hừng hực quyết tâm. Dự đoán: hòa 1-1. (BTV2, VTV6, HTVC thể thao trực tiếp lúc 18 giờ 30). Q.Huy

Q.T