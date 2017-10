Cần Thơ lên đầu bảng

Do An Giang không thi đấu ở lượt trận chiều qua nên với chiến thắng 1-0 trước Đồng Nai Berajya trên sân nhà do Đào Thanh Vũ ghi, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn lần đầu tiên đã tận hưởng được cảm giác của ngôi đầu bảng.

Tuy nhiên đó chỉ là ưu thế tạm thời của Cần Thơ khi đối thủ bám sát là Hà Nội ACB cũng có bằng số điểm nhờ thắng chủ nhà Bình Định (BĐ) 2-1. Hồng Phong ghi bàn trước trong hiệp một cho đội bóng đến từ thủ đô. Sau đó, Ngọc Thạch gỡ hòa cho BĐ ở phút 52 nhưng chưa đầy 5 phút sau, Xuân Thành nâng lên 2-1 cho Hà Nội ACB.

Bám sát 2 đội trên là Fico Tây Ninh (TN) khi giành trọn 3 điểm trên sân của Viettel. Trịnh Hoài Nam và Ngô Dương Thái đã ghi 2 bàn trong chiến thắng 2-0 của TN. Nhưng đáng khen nhất chính là sự vươn lên của 2 đội TDC Bình Dương (BD) và Hải Nhân Tiền Giang (TG). Đội “đàn em” BD đã không chịu kém đàn anh thắng lớn Vissai Ninh Bình ở V-League trước đó 1 ngày khi thắng đến 6-2 trước Than Quảng Ninh (TQN). May mắn đến với BD từ phút 13 khi tiền đạo Amougou (21-TQN) lùi về cản phá đã chơi bóng bằng tay để cứu bàn thua bị thẻ đỏ giúp BD mở tỷ số từ chấm 11m. Hơn người và tinh thần hừng hực giúp cho Mababazi, Trung Nghĩa (2 bàn), Ngọc Hùng và Viết Đàn tiếp tục gia tăng cách biệt. 2 bàn gỡ của TQN đều đá 11m do Ngọc Quang và Belibi ghi. Trận này thủ môn Thanh Nam chơi tốt cứu nhiều pha sóng gió cho BD.

Trong khi đó Tiền Giang (TG) cũng xuất sắc hạ Huda Huế 4-0 do Đinh Cường ghi cả 4 bàn. Đây là trận mà TG không có HLV chỉ đạo trong khu kỹ thuật (đều do bị kỷ luật), nhưng nhờ sự động viên của lãnh đạo Công ty Hải Nhân và tân Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn, cả đội đã chơi rất máu lửa. TG được Hải Nhân thưởng 270 triệu đồng cho chiến thắng này. Trận còn lại, Quảng Nam thắng TP.HCM 2-0 do Ngọc Trí và Ngọc Thạch ghi.

Xếp hạng sau 7 lượt: 1/ Cần Thơ: 13 điểm (hiệu số 9/4), 2/ Hà Nội ACB: 13 điểm (13/9, 6 trận), 3/ Tây Ninh 12 điểm (12/11), 4/ An Giang: 11 điểm (12/5, 6 trận), 5/ Quảng Nam: 11 điểm (4/3, 6 trận), 6/ CLB TP.HCM 9 điểm (7/6), 7/ Bình Định: 8 điểm (12/9, 6 trận ), 8/ TDC Bình Dương: 7 điểm (14/15), 9/ Tiền Giang: 7 điểm (8/10), 10/ Đồng Nai: 6 điểm (5/4), 11/ Than QN: 6 điểm (9/12, 6 trận), 12/ Huế: 5 điểm (5/11, 6 trận), 13/ Viettel: 4 điểm (7/16, 6 trận)

N.Đức - M.Ngọc - T.Tài - V.Hiệp - H.Tùng - P.Hùng