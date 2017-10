Cạn vé xem U.19 Việt Nam

60% lượng vé, tức khoảng gần 25.000 chỗ ngồi cho trận mở màn giải U.19 Đông Nam Á Cúp Nutifood giữa VN và Úc vào ngày 5.9, đã bán ra chỉ trong 2 ngày.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh (trái) kiểm tra việc bán vé xem U.19 - Ảnh: VFF

Do ngày lễ nên lượng người mua vé xem các trận của U.19 VN có phần giảm nhiệt so với 2 ngày đầu, nhưng hôm qua người quan tâm vẫn khá đông. Đáng nói là chợ đen ở khu vực sân Mỹ Đình và sân Hàng Đẫy (Hà Nội) vẫn tấp nập dân phe. Thậm chí ở phố Trịnh Hoài Đức, dân phe còn đông hơn mấy ngày trước, khách chưa kịp đến bàn của đại lý chính thống của VFF đã bị ép mua ngay từ ngoài.

Anh Nhật Cường, nhà ở gần sân bay Nội Bài, đưa các con lên trung tâm thủ đô chơi nhân dịp Quốc khánh 2.9, khi tranh thủ rẽ qua sân Hàng Đẫy mua vé đã phàn nàn: “Tôi không phải xếp hàng mua vé nhưng bị dân phe “chăm sóc” kỹ quá. Họ níu tay mời mua với thái độ khá hung dữ khiến tôi hơi hoảng”. Một đại lý cho hay số vé ghế đẹp đã bán gần hết, chỉ còn vé ở khán đài C, D và mấy ngày tới sức mua sẽ còn tăng.

Ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF cho biết: “VFF đã có kế hoạch phối hợp với các lực lượng an ninh, Công an Hà Nội và Công an H.Từ Liêm để có biện pháp can thiệp kịp thời, chẳng hạn như tạm giữ các đối tượng đầu cơ vé với số lượng lớn hoặc đối tượng chèo kéo khách.

Chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ việc bán vé, chống đầu cơ, tổ chức các đoàn kiểm tra công tác phát hành vé tại các đại lý và sẽ lập biên bản xử lý những trường hợp vi phạm. VFF đề nghị tất cả các nhân viên bán vé phải đeo thẻ của BTC để giúp khán giả nhận diện đại lý chính thức của BTC.

Phải bán vé đúng theo thời gian mà đại lý đã đăng ký, dán công khai thông báo về thời gian bán vé hằng ngày, đồng thời không được “găm lại” vé đẹp chờ gần ngày đá mới bán”.

Lãnh đạo VFF cũng cho biết đến hết sáng 1.9, số vé của trận đầu tiên giữa U.19 VN và U.19 Úc ngày 5.9 đã có lượng bán ra đạt 60% trong tổng số 40.000 chỗ ngồi tại sân Mỹ Đình, một con số trong mơ với bóng đá trẻ. Hiện tại, vé của các trận ngày 7.9 và ngày 9.9 cũng đã được giao cho các đại lý.

VFF sẽ bàn thêm với đại lý về thời điểm bán vé trận ngày 9.9 giữa đội U.19 VN và U.19 Nhật Bản để đảm bảo vé đến tay người hâm mộ đầy đủ và an toàn nhất.

Lan Phương

