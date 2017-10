Cần xử nghiêm vụ xúc phạm phóng viên

Phó chủ tịch phụ trách truyền thông VFF Nguyễn Lân Trung cho biết: “BTC giải sẽ có thông báo xử lý vụ bạo lực ở sân Thiên Trường, sẽ yêu cầu BTC các sân tăng cường siết chặt an ninh, tuyệt đối chỉ cho những người làm nhiệm vụ đeo thẻ của BTC xuống sân. Nếu BTC giải phát hiện người nào không có trách nhiệm xuống sân, gây cản trở các thành viên làm nhiệm vụ khác, BTC sân sẽ bị phạt rất nặng, có thể treo sân. BTC cũng sẽ yêu cầu giám sát phải nâng cao trách nhiệm, phải kịp thời phối hợp với BTC sân siết chặt an ninh trên sân. BTC cũng đề nghị các PV hợp tác tốt và tuân thủ các quy định về tác nghiệp trên sân (có thẻ, áo do BTC cung cấp) để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ và an toàn trong công việc”. (T.K)