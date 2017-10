Căng thẳng ở bảng C

Chiều qua tại các sân Quy Nhơn, Nha Trang và Thống Nhất (TP.HCM) đã diễn ra 6 trận đấu của 3 bảng C, D và E. Tại bảng C diễn ra lượt trận khai mạc, chủ nhà Bình Định thắng Quảng Nam 1-0 do hậu vệ đang chơi giải hạng nhất Lê Phương Thời (12) ghi. Trận còn lại Đắk Lắk thắng Quân khu 5 với tỷ số 2-0 do Y Thăng Ê Ban (8) và Nguyễn Hồng Quân (10) ghi.

Tại bảng D, chủ nhà TP.HCM đã thắng lớn trong trận khai màn bảng E sau khi hạ Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HB) đến 5-0. Với đội hình chính có nhiều cầu thủ thi đấu ở giải hạng nhất như Đông Vịnh, Tiến Phát, Tuấn An, Kiên Trung, Thanh Sang, Văn Tiến, lực lượng TP.HCM mạnh hơn hẳn so với đội bóng sinh viên và Thanh Sang dễ dàng ghi 2 bàn. Các bàn còn lại do Tiến Phát, Công Thành và Tuấn An ghi. Trận còn lại, Đồng Tâm Long An bị Tây Ninh cầm chân 0-0.

Lịch thi đấu bảng F: Ngày 11.9: Cần Thơ - An Giang, Kiên Giang - Đồng Tháp Ngày 13.9: Vĩnh Long - Kiên Giang, Cần Thơ -Đồng Tháp Ngày 15.9: An Giang - Đồng Tháp, Vĩnh Long - Cần Thơ Ngày 17.9: Kiên Giang - Cần Thơ, An Giang - Vĩnh Long Ngày 19.9: Đồng Tháp - Vĩnh Long, An Giang - Kiên Giang.

Hào hứng nhất là ở bảng D khi 2 ứng viên mạnh gặp nhau. Chủ nhà Khatoco Khánh Hòa dù dẫn trước do công của Đình Nhơn đánh đầu tử quả phạt góc. Nhưng Becamex Bình Dương đã gỡ hòa trước khi hiệp một kết thúc với cú đánh đầu của Lê Đức Tài. Tỷ số 1-1 này khiến cục diện bảng này rất gay go vì các đội mạnh gặp nhau đều hòa (trận trước Bình Dương và Đồng Nai Berjaya hòa 2-2). Như vậy trong trận ngày 12.9 tới giữa Khatoco Khánh Hòa và Đồng Nai Berjaya (ĐN), đội nào thắng là cầm chắc suất đi vòng chung kết. Nếu 2 đội hòa có tỷ số thì ĐN là đội lợi thế nhất vì khi 3 đội bằng điểm so hiệu số, ĐN sẽ hơn 2 đội còn lại tổng số bàn thắng đối đầu. Còn nếu 2 đội hòa 0-0 thì Bình Dương lợi thế hơn. Trận còn lại, Bình Phước (BP) hòa Bình Thuận (BT) 1-1 trong một trận có đến 7 thẻ vàng (5 cho BT). Đức Thuận ghi bàn ở phút 26 cho BT và Sỹ Giáp gỡ hòa phút 86 cho BP.

Cũng trong hôm qua, bảng F do Sở VH-TT-DL Kiên Giang làm bảng trưởng đã bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng tròn một lượt cho 5 đội Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Kiên Giang. Chiều nay 11.9, giải sẽ tiếp diễn ở bảng B với 3 trận: Xi măng Hải Phòng - Công an nhân dân, Sông Lam Nghệ An - Viettel và Hòa Phát - Xuân Thành Hà Tĩnh và khai mạc ở bảng F với 2 trận Cần Thơ - An Giang và Kiên Giang -Đồng Tháp.

