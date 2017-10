Căng thẳng ở sân Kiên Giang

Trận đấu V-League vòng 10 chiều qua giữa 2 đội nhóm cuối Kiên Long Bank Kiên Giang (KG) và Thanh Hóa (TH) kết thúc với tỷ số hòa 0-0, nhưng điều đáng nói là trận đấu này có nhiều pha bạo lực còn hơn đấu võ của cả 2 đội.



Đội Thanh Hóa rời sân trước sự bao vây của khán giả Kiên Giang - Ảnh: Quang Liêm

Càng về cuối trận các cầu thủ TH càng cố tình câu giờ để bảo vệ 1 điểm, trong khi phía KG lại nôn nóng và thiếu kiềm chế nên nhiều lúc trận đấu căng thẳng và gián đoạn do tranh cãi, gây hấn với nhau. Có lúc HLV Triệu Quang Hà và rất nhiều cầu thủ dự bị của TH chạy vào sân can thiệp những tình huống va chạm giữa đôi bên càng gây thêm hỗn loạn. Trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh đã phải đuổi một lãnh đạo đội TH lên khán đài, đuổi một nhân viên khiêng cáng do cố tình vào sân gây rối và đuổi tiền đạo Oseni (KG) do đánh nguội. Sau trận đấu, khán giả đã bao vây đội TH buộc lực lượng bảo vệ phải rất khó khăn mới đưa đội bóng xứ Thanh rời sân Rạch Giá.

Trong khi đó, Vicem Hải Phòng đã thua ngay trên sân nhà trước Becamex Bình Dương (BD) với tỷ số 0-1. Bàn thắng duy nhất do Anh Đức ghi ở phút thứ 7. Trận này trọng tài Phùng Đình Dũng đã có một pha xử lý phạt đền rất khó hiểu khi trung vệ Van Bakel của BD chạy trước không hề tác động nhưng tiền đạo Fagan vượt lên vướng nhẹ vào đã ngã nhào trên sân. Tuy nhiên, quả 11m mà ông tặng cho đội chủ nhà không được Hoàng Đình Tùng thực hiện thành công. Thua trận này, HP vẫn đứng cuối bảng với 6 điểm trong khi BD với 17 điểm đã nhập vào tốp đầu. Trận còn lại, Khatoco Khánh Hòa dù dẫn trước do Agostinho ghi đã để Gonzalo gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội T&T trong hiệp 2. Trận hòa này khiến Hà Nội T&T chưa thể soán ngôi đầu của Sài Gòn FC.

Chiều nay sẽ tiếp diễn 2 trận còn lại giữa Cao su Đồng Tháp - Hoàng Anh Gia Lai (16 giờ 10, VTV2 trực tiếp) và Vissai Ninh Bình - Sài Gòn FC (16 giờ, VTV3 trực tiếp).

M.Tuấn - Q.H - Q.Dương