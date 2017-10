Căng thẳng trên sân Pleiku

Dẫn trước 2-0 do Dickson ghi ở đầu hiệp 2 nhưng chỉ trong hơn 10 phút cuối, đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An (SLNA) lại để mất thế trận khi chơi chùng xuống tạo cơ hội cho chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vùng lên gỡ 2-2, khiến đội bóng xứ Nghệ tiếp tục nêu kỷ lục với trận hòa thứ 13 sau vòng 20 V-League.

Nhưng điều đáng nói là những hành vi không đẹp của BHL và cầu thủ SLNA với đội chủ nhà và trọng tài (TT) ở cuối trận tạo nên những căng thẳng không đáng có. Đầu tiên là những pha bỏ bóng đá người của trung vệ Trần Sơn Hà khi cầu thủ này bay đạp cả 2 chân vào người Đoàn Marcelo nên bị thẻ đỏ. Sau đó, HLV Hữu Thắng phản ứng đá chai nước lên khán đài. Tiếp đó sau một tình huống phạt góc của HAGL, cho rằng trợ lý TT “ép” mình, HLV Hữu Thắng và không dưới 3 cầu thủ xứ Nghệ chạy đến đôi co phản ứng, thậm chí còn kề miệng vào tai TT để lăng mạ. Cũng may là rất đông CĐV SLNA trên khán đài cũng như cầu thủ trên sân dù bức xúc nhưng không đến nỗi manh động nên trận đấu kết thúc khá an toàn.

Cùng với trận hòa tại phố núi, 3 trận khác cũng hòa. Tại Cao Lãnh, dù 2 lần vượt lên dẫn trước đều do Hải Anh ghi nhưng HLV Trần Công Minh không thể có ngày nhận giải HLV xuất sắc tháng 5 trọn vẹn khi Sỹ Mạnh và Ezeocha kịp ghi 2 bàn gỡ hòa 2-2. Tại sân Gò Đậu, chủ nhà Becamex Bình Dương cũng không thể thắng được Navibank Sài Gòn khiếm khuyết nhiều lực lượng. Thậm chí Quang Hải còn ghi bàn dẫn trước và phải vất vả lắm Tăng Tuấn mới gỡ hòa 1-1. Trên sân Thống Nhất, Sài Gòn Xuân Thành cũng bị Thanh Hóa cầm chân 0-0. Chỉ có chủ nhà Ninh Bình đã đè bẹp Kiên Long bank Kiên Giang 4-1 do Baptis John, Danh Ngọc, Hoàng Vissai (sút 11 m), Mai Tiến Thành ghi.

Xếp hạng sau 20 lượt: 1/ Hà Nội T&T: 39 điểm, 2/ SHB Đà Nẵng: 35 điểm (19 trận), 3/ Sài Gòn Xuân Thành: 32 điểm, 4/ SLNA: 28 điểm (19 trận), 5/ Navibank Sài Gòn: 27 điểm, 6/ Vissai Ninh Bình: 27 điểm, 7/ Hoàng Anh Gai Lai: 27 điểm, 8/ Hà Nội FC: 26 điểm, 9/ Becamex Bình Dương: 26 điểm, 10/ Thanh Hóa: 26 điểm, 11/ CS Đồng Tháp: 24 điểm, 12/ Kiênlong Bank Kiên Giang: 23 điểm, 13/ Khatoco Khánh Hòa: 22 điểm, 14/ Vicem Hải Phòng: 11 điểm.

P.Hùng - Q.H - D.Thu - L.Trí