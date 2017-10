Càng thấy ngổn ngang

Những vấn đề nóng hổi nhất, nhạy cảm nhất như vấn nạn hooligan, chuyển đổi chuyên nghiệp, sai lầm trọng tài, đều đã được chạm tới. Nhưng rốt cuộc, không có một giải pháp thực sự cụ thể nào được đưa ra mà chỉ là những bế tắc và càng giải thích càng thấy lo lắng ngổn ngang.

Chuyển đổi kiểu “rùa bán”

Hai nhân vật mà giới truyền thông kỳ vọng nhất là chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và Trưởng BTC giải Trần Quốc Tuấn đều vắng mặt. Đại diện gặp gỡ giới truyền thông, Phó trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi đã nhận được rất nhiều thắc mắc xung quanh việc chuyển đổi chuyên nghiệp của các CLB, cũng như ảnh hưởng của nó đối với cục diện tưởng chừng đã an bài hiện nay của V-League.

Nhưng “giải trình” của ông Khôi chỉ khiến người nghe có cảm nhận duy nhất là tình hình hiện tại không có gì sáng sủa. “Hạn 31.8 là thời gian mà VFF ấn định dựa trên sự thống nhất cao của các CLB tham dự hai giải hạng Nhất và V-League chứ không phải do liên đoàn thích thì áp đặt. Nhưng đến thời điểm này, 3 CLB M.Nam Định, CS.Đồng Tháp và LS.Thanh Hóa vẫn chưa có thông tin nào tới liên đoàn cho thấy họ đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi. 5/13 CLB hạng Nhất cũng thuộc diện này gồm An Giang, XSKT.Cần Thơ, Quảng Nam.XT, H.Huế và HN.Tiền Giang cũng chưa thấy gửi hồ sơ đăng ký cho VFF. Chúng tôi vẫn đang hối thúc các CLB này đẩy nhanh tiến độ”.

Chống Hooligan không phải chuyện riêng của VFF PCT Nguyễn Lân Trung khẳng định: “Anh, Ý hay Đức, họ chống hooligan cũng phải bằng cách lập danh sách cụ thể và từ đó có kế hoạch. Chúng ta đang cố gắng làm theo mô hình này. Những CĐV đến sân chỉ để phá phách, để quậy sẽ bị loại khỏi đời sống bóng đá. Nhưng để làm điều này đòi hỏi cả Chính phủ, Bộ Công an và các tỉnh cùng vào cuộc chứ không chỉ VFF. Bóng đá là môn thể thao vua, sức lan tỏa rất lớn nên không thể trông chờ vào ý thức khán giả được”. B.M

Nhưng sự hối thúc và vai trò trách nhiệm mà VFF đã thể hiện đến thời điểm này mới chỉ dừng lại ở một lần trực tiếp xuống CLB làm việc của Phó chủ tịch Phạm Ngọc Viễn ngày 29.6. Sau đó, hành động đáng kể nhất là một lá thư nữa từ chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ. Các CLB trong dạng chưa chuyển đổi không biết tiếp nhận sự quan tâm này theo cách nào. Song gần một tháng trước hạn chót chuyển đổi, mọi chuyện vẫn đang rối và VFF, với cách giải trình của mình, cũng cho thấy họ không kiểm soát được tiến độ lẫn cách thức thực hiện của các thành viên.

Giám sát sai, trọng tài yếu

Trên sân Lạch Tray vòng 21, CĐV XM.HP đã giương một biểu ngữ mang nội dung “nhại” lại phát biểu của chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ về việc sự kiện đụng độ tại Diễn Châu (Nghệ An) một năm trước. Tấm băng-rôn này, dù theo xác nhận của các phóng viên chỉ tồn tại khoảng 20 phút trước khi bị gỡ xuống, vẫn là “sự vi phạm nghiêm trọng về luật và xúc phạm cá nhân chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ”. Theo PCT Nguyễn Lân Trung: “CĐV XM.HP đã không ý thức hành động của họ”. Vấn đề là trong sự cố này, giám sát trận đấu đã ở đâu, làm gì và thể hiện vai trò kiểm soát của mình như thế nào?

Trả lời bức xúc này, Phó trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi thừa nhận: “Trong trường hợp này, dù thế nào thì giám sát trận đấu cũng đã sai. Chúng tôi sẽ làm việc nghiêm túc để rút kinh nghiệm”.

Nhưng nếu muốn xử lý, rút kinh nghiệm thì không chỉ có sai lầm của giám sát. Vấn đề trọng tài trong mùa giải này được coi là nổi cộm hơn nhiều và nó lại được xới lên, sau hai tiếng còi méo của các ông Nguyễn Phi Long, Trần Công Trọng ở vòng 22. Vậy mà PCT Nguyễn Lân Trung, khi nói về vấn đề nhạy cảm này vẫn thống nhất với ông Dương Nghiệp Khôi rằng: “Sai lầm của trọng tài có xuất hiện nhưng rất ít, nếu so sánh với lượng trận đấu khổng lồ đã qua của mùa giải. Tôi nghĩ với những sai lầm, không nên đặt ra vấn đề đạo đức hay tiêu cực. Trọng tài ta còn yếu, nguyên nhân là do còn trẻ, thiếu kinh nghiệm”.

Cũng chuyện về những trận đấu mang nhiều biểu hiện tình nghĩa, tiêu cực, PCT Nguyễn Lân Trung cho rằng có thể do các CLB hết động lực hoặc đã an toàn rồi nên “thi đấu chán”. Dù vậy, VFF vẫn sẽ ráo riết phối hợp cùng công an để ngăn ngừa tối đa. Nhưng ai cũng hiểu, mọi chuyện chắc sẽ chẳng đi đến đâu khi “điệp khúc” giải thích của PCT Nguyễn Lân Trung luôn là “chưa có thông tin hay chứng cứ gì cho thấy các đội tiêu cực”.

Bình Minh