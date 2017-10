Cảnh sát Malaysia truy nã 12 tên hooligan đánh CĐV Việt Nam

(TNO) Theo các báo The Star Online, The Rakyat Pos và New Straits Times Online thì cảnh sát Malaysia vừa phát lệnh truy nã 12 tay hooligan cầm đầu vụ hành hung CĐV Việt Nam trên sân Shah Alam.

(TNO) Theo các báo The Star Online, The Rakyat Pos và New Straits Times Online thì cảnh sát Malaysia vừa phát lệnh truy nã 12 tay hooligan cầm đầu vụ hành hung CĐV Việt Nam trên sân Shah Alam. >> CĐV Malaysia sẽ rất an toàn ở sân Mỹ Đình

>> Đội trưởng Malaysia nhận lỗi đánh nguội hậu vệ Việt Nam

>> Báo chí thế giới lên án CĐV quá khích Malaysia

Cảnh sát Malaysia xử lý mạnh tay với những kẻ quá khích - Ảnh: AFP Cảnh sát trưởng thành phố Selangor, ông Mohd Adnan Abdullah trong cuộc họp báo hôm 9.10, đã cung cấp các hình ảnh nhận diện 12 tay hooligan và đề nghị người dân Malaysia nếu phát giác được những tên này thì hãy liên lạc ngay với cơ quan chức trách để tiến hành bắt giữ và khởi tố vụ án vì hành vi bạo động, hành hung người khác. Được biết, đây là nhóm hooligan khét tiếng ở Malaysia, nhiều lần gây rối ở các trận đấu tại giải VĐQG Malaysia. Do đó, nhân sự cố trên sân Shah Alam khiến một số CĐV Việt Nam bị thương, và đặc biệt hơn là hình ảnh bạo động trên khán đài đã truyền đi khắp thế giới làm xấu hình ảnh bóng đá Malaysia, nên lần này giới chức nước này quyết định làm đến nơi đến chốn để không lập lại tình trạng tương tự. Giang Lao Giang Lao