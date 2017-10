'Cất kho' hết mùa 4 trọng tài V-League

(TNO) Từng bị treo còi và treo cờ đến hết lượt đi V-League 2014 nhưng hai trọng tài Nguyễn Văn Kiên, Phùng Quốc Quân và hai trợ lý Trương Đức Chiến, Trần Thanh Liêm không được xóa án mà sẽ bị loại luôn khỏi lượt về của mùa giải.

Trọng tài Nguyễn Văn Kiên (thứ 2 từ bên phải) đã mắc sai lầm nghiêm trọng ở trận Hải Phòng - SHB.Đà Nẵng hồi tháng 2.2014 - Ảnh: Khả Hòa

Ông Nguyễn Văn Mùi - Trưởng Ban Trọng tài (TT) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: “Đây là hình thức kỷ luật do... lịch sử để lại. Các TT và trợ lý nói trên đã mắc sai lầm nghiêm trọng ở vòng 7 V-League 2014 ở hai trận đấu khác nhau, là trận giữa Sông Lam Nghệ An gặp An Giang và trận Hải Phòng gặp SHB.Đà Nẵng.

Ban Trọng tài và thường trực VFF đã quyết định không tiếp tục sử dụng những TT này cho mùa giải năm nay nữa. Và họ sẽ không được phép tham dự lớp tập huấn TT, giám sát lượt về do VFF tổ chức vào ngày 12-15 tại Đà Nẵng”.

Trong trận đấu giữa Hải Phòng và SHB.Đà Nẵng trên sân Lạch Tray vào ngày 26.2.2014, HLV Lê Huỳnh Đức của đội khách đã giận dữ, nổi trận lôi đình với cách điều hành của TT Nguyễn Văn Kiên.

TT này đã bỏ qua rất nhiều lỗi của cầu thủ Hải Phòng dù đội này chơi thô bạo, liên tục có những hành vi phản cảm trên sân. Còn trợ lý FIFA Trương Đức Chiến cũng mắc lỗi nên để Hải Phòng có bàn mở tỷ số (trận này Đà Nẵng thua).

Trong khi đó, TT Phùng Quốc Quân đã bỏ sót lỗi nặng của cầu thủ Trần Đình Đồng trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An (SLNA) gặp An Giang tại sân Vinh. Đình Đồng đã đốn ngã đối phương rất thô bạo, khiến cầu thủ Anh Hùng của An Giang bị gãy chân. Cầu thủ SLNA đã trở thành “nhân vật” trung tâm trong “án điểm" của VFF và bị Ban kỷ luật treo giò đến hết năm 2014.

Trợ lý Trần Thanh Liêm, cũng ở trận này đã bỏ qua lỗi việt vị của Biayaga và để cầu thủ này ghi bàn thắng duy nhất giúp SLNA giành chiến thắng sít sao.

Nhiều khả năng, số TT nói trên sẽ bị “cất kho” vĩnh viễn vì chưa năm nào mà chủ tịch Lê Hùng Dũng lại mạnh tay như năm nay. Chính ông cũng là người phát ngôn ra câu “cất kho” nổi tiếng khi đề cập đến chuyện TT vi phạm lỗi.

Ban trọng tài không còn mất đoàn kết

Trong bản sơ kết của VPF về lượt đi V-League 2014, có đoạn nhận định về công tác TT: “Hầu hết TT làm nhiệm vụ tại các trận đấu đã thể hiện tính đúng đắn, nghiêm khắc trong khi điều hành; đã số các tổ TT hoàn thành nhiệm vụ.

Trọng tài Việt Nam chỉ lo đối phó Ông Mùi đã giải thích về việc gần đây, TT Việt Nam khi đi thi lấy chuẩn FIFA toàn bị trượt: “Sự chuẩn bị của TT Việt Nam không tốt, nhất là nền tảng thể lực. TT luôn phải có sự chuẩn bị tốt ngay từ đầu chứ không phải gần đến ngày thi mới tập đối phó thì khó đậu. Khi đã có sự chuẩn bị không tốt mà tâm lý TT Việt Nam lại thường yếu khi đi ra thi thố ở quốc tế, khi phải đối đầu với AFC thì “thua” là điều dễ hiểu".

Tuy nhiên, ở một vài trận đấu, TT chưa bắt kịp tốt với tốc độ trên sân hoặc thiếu cương quyết, thiếu linh hoạt khi xử lý nên còn mắc một số thiếu sót”.

Ông Nguyễn Văn Mùi (mới được bổ nhiệm vào chức danh trưởng Ban TT tại Đại hội VFF nhiệm kỳ 7 thay ông Nguyễn Tấn Hiền) nói: “Việc 2 TT và 2 trợ lý bị kỷ luật không ảnh hưởng lớn đến số lượng TT của giai đoạn 2 vì chúng tôi vẫn có đủ TT.

Nhưng đáng lo là chất lượng lại không đồng đều nên việc phân công sẽ gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, bóng đá VN hiện tại không có tính chuyên nghiệp nên công tác TT cũng gặp nhiều trở ngại.

Nhiều lãnh đạo đội bóng, HLV, cầu thủ vẫn có những hành động không hay với TT, khâu tổ chức trên sân cũng chưa thực sự tốt. Tất cả những điều này gây áp lực rất lớn cho đội ngũ TT.

Thế nhưng, Ban TT cũng có nhiều thuận lợi ở lượt về khi được sự chỉ đạo và quan tâm rất sâu sát của thường trực VFF. Ban TT sẽ tiếp tục lắng nghe chỉ đạo của VFF, phối hợp thường xuyên với VPF và Ban tổ chức giải để kịp thời xử lý những sai sót của TT; phân công, chỉ đạo các tổ TT làm nhiệm vụ, bảo đảm tính chính xác, công minh trong quá trình thực hiện, tạo tiền đề tốt cho những lượt trận cuối của mùa giải.

Ở lượt về, thường trực và Ban TT sẽ có một vài thay đổi trong cách phân công TT. Ví dụ như nếu TT chính bắt tốt trận này sẽ tiếp tục được làm TT trận kế tiếp, thậm chí một vài trận. Trước đây, cứ làm tốt một trận là trận sau xuống làm TT bàn - điều này không khuyến khích được sự cố gắng, nỗ lực cho TT.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã khẳng định sẽ xem xét lại để nâng thu nhập cho TT vì mùa năm nay, thu nhập của TT thấp hơn nhiều so với mùa đầu tiên VPF thay VFF tổ chức giải.

VFF đã quyết định mời TT Úc và Nhật điều hành một số lượt trận nhạy cảm của lượt về. Đây cũng là một nét đột phá của mùa giải năm nay. Nhưng tôi xin nhấn mạnh một ý là Ban TT của nhiệm kỳ mới đã có sự thống nhất, đoàn kết hơn trước, chứ không còn mâu thuẫn nội bộ gây ra nhiều trở ngại cho công việc chung”.

Lan Phương

