Cầu thủ Anh Khoa: 'Giá như Quế Ngọc Hải chỉ đạp vào cổ chân tôi...'

Chân của Anh Khoa vẫn còn sưng khá to - Ảnh: Đăng Khoa

“Thằng bé” của ông Hòa kể bằng giọng rầu rầu là mấy ngày sau trận đấu vẫn phải nằm một chỗ vì chân rất đau, không thể đi lại nổi.



* Anh có phải uống thuốc giảm đau không và tôi nghe bác sĩ đội nói lại rằng, có thể anh bị đứt dây chằng chéo?



Cầu thủ Anh Khoa: Đầu gối tôi bị sưng to nhưng tôi không phải uống thuốc giảm đau. Tuy tôi chịu được nhưng lại khó ăn, khó ngủ quá. Chắc tại tôi lo nghĩ. Tôi đang phải uống thuốc chống tụ máu thì mới đi chụp phim được. Tôi sợ chấn thương mình nặng.



Tôi chơi bóng đá từ năm 13, 14 tuổi và chưa khi nào bị cú nặng thế này. Cũng may trong gia đình có 5 anh em, tôi lại là con út nên khi bị chấn thương, đã có gia đình chăm sóc. Thanh niên như ri mà giờ nằm yên một chỗ, kể cũng khó chịu chứ không phải không!



* Chúng tôi thấu hiểu hoàn cảnh mà anh đang phải chịu đựng. Bản thân người gây ra chuyện, cũng ân hận không ít…



Cầu thủ Anh Khoa: Vâng, Hải có gọi cho tôi. Hải xin lỗi. Thì còn biết nói gì ngoài lời xin lỗi. Hải bảo Hải không cố ý. Tôi cũng chẳng dám nói Hải cố ý nhưng nếu tình huống đó, Hải nghĩ cho người khác thì tôi đã không khổ thế này.



Giá như Hải chỉ đạp vào cổ chân tôi, thì tôi chỉ bị… bay lên và chấn thương có thể chỉ ở phần mềm hoặc nhẹ nhẹ thôi. Nhưng Hải lại đạp vào ống đồng của tôi. Tôi chưa rõ khi đi chụp phim, kết quả sẽ thế nào. Nếu nặng đến mức phải giải nghệ thì quả là kinh khủng, vì tôi chưa bao giờ nghĩ đến nghề khác ngoài bóng đá.



[VIDEO]: PHA VÀO BÓNG THÔ BẠO CỦA QUẾ NGỌC HẢI VỚI ANH KHOA

Còn nếu chỉ phải nghỉ thi đấu tạm thời thì còn may chán. Nhưng năm nay tôi đã 24 tuổi rồi, khả năng hồi phục chấn thương đầu gối không thể nhanh như hồi mười tám đôi mươi. Nên tôi rất lo.Tôi thật sự rầu quá. Kể cả trận đấu sinh tử đi chăng nữa, Hải cũng không thể chơi kiểu này. Hải sẽ bị phạt nặng nhưng đời bóng đá không mất, sự nghiệp vẫn còn dài. Còn tôi giờ nằm im một chỗ mà đầu óc cứ bay tận đâu đâu. Không rõ tương lai mình sẽ ra sao! Nếu tôi bị dang dở thì chắc gia đình tôi sẽ buồn lắm.* Anh nghĩ sao khi Hải xin được anh tha thứ?Tôi chẳng muốn nghĩ đến ai khác nữa. Giờ tôi chỉ thương cái thân tôi vì không ai thương mình bằng chính mình. Nhưng tôi nghĩ là Hải có thể sẽ day dứt vì làm ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống người khác. Hải là cầu thủ, tôi cũng là cầu thủ. Giá như Hải nghĩ nếu chẳng may mình cũng bị chấn thượng nặng do bị đối thủ chơi xấu thì mình sẽ thế nào.Khi gọi điện cho tôi, Hải cũng nói anh đừng giận em lâu, đừng trách mắng em. Tôi làm gì còn lòng dạ nào để trách mắng được nữa. Tôi chỉ mong chân mau bớt phù nề để tôi còn đến viện xem kết quả ra sao!