[VIDEO] SỰ CỐ CẦU THỦ BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐUỔI ĐÁNH TRỌNG TÀI

Ngay sau đó, các cầu thủ khác của đội bóng này cũng có những phản ứng phi thể thao khi rượt đuổi trọng tài vì cho rằng vị vua áo đen này đã xử ép nhiều tình huống trong trận đấu.



Dù lực lượng an ninh kịp thời can thiệp nhưng hành vi phi thể thao này của các cầu thủ BR-VT cần phải nghiêm trị. Kết thúc giải hạng nhì 2018, 3 suất thăng hạng nhất thuộc về các đội An Giang, Phù Đổng FC và Phố Hiến.

Căn cứ quy định kỷ luật của VFF, cầu thủ Trần Quốc Tuấn có thể sẽ bị đình chỉ thi đấu từ 2 năm đến vĩnh viễn, ít nhất 2 - 3 cầu thủ nữa theo báo cáo của giám sát là số 11 và thủ môn cũng sẽ nhận án phạt rất nặng. Các cầu thủ này còn bị phạt tiền từ 25 triệu đến 35 triệu đồng/người.





T.K