Cầu thủ bóng đá Bến Tre tấn công xâm phạm thân thể cầu thủ Vĩnh Long

Phút thứ 61 của trận đấu Việt Thắng (79- Bến Tre) có hành động đánh Văn Đẩu (14- Vĩnh Long) trọng tài Trần Công Trọng đã phạt thẻ vàng đối với 2 cầu thủ này. Đến sau pha tranh chấp của hai cầu thủ khác vào phút 84 trọng tài vừa thổi phạt trong tình huống phía trước khu kỹ thuật đội Bến Tre, thì nhiều cầu thủ Bến Tre xông vào định “ăn thua bằng võ thuật”.

Kế tiếp, 1 cầu thủ lao vào thì được can ngăn rồi Việt Thắng (79) lại bay thẳng vừa đạp vừa đánh vào cầu thủ số 14 Vĩnh Long, dù được nhiều cầu thủ “xoa diu”, tiếp theo một cầu thủ khác mang áo số 4 của Bến Tre dùng cú “không thủ đạo” với đối phương.

Sau khi rút thẻ đỏ với Việt Thắng, trọng tài cho trận đấu kết thúc vào thời điểm này và tỷ số 2-1, phần thắng nghiêng về đội khách Vĩnh Long.

Theo ông Trần Anh Tuấn- Hội trưởng Hội CĐV Long An: “Mới đây đúng 2 tuần trước trên sân Tân An, cũng trong trận đấu tập huấn giữa Long An gặp Bến Tre cũng xảy ra việc các cầu thủ Bến Tre đã có hành vi cầu thủ xâm phạm thân thể cầu thủ Long An, giống như trận gặp Vĩnh Long.

Thật đáng trách với những hành động này và hy vọng các nhà chuyên môn cần xử lý ngay khi Bóng đá Việt Nam hiện nay đang được tôn vinh với những hình ảnh đẹp về phong cách lẫn thành tích khắp các châu lục!