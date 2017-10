Cầu thủ bóp cổ nhau trên sân Thiên Trường, trọng tài đổ máu

Bạo lực sân cỏ lại tiếp tục “nhuộm đen” V-League khi lần này sự cố xảy ra trong trận Nam Định (NĐ) gặp Đồng Tâm Long An (ĐTLA) trên sân Thiên Trường.

1 phút sau khi Hoàng Danh Ngọc ghi bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà, cầu thủ Danny David của ĐTLA đã phạm lỗi với Gaspard (NĐ) và bị lãnh thẻ vàng thứ 2 (thẻ vàng đầu ở phút 13). Nhưng trọng tài (TT) Ngô Quốc Hưng chưa kịp rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu thì Danny đã phang một cú vào người Văn Thuận (NĐ) khiến anh này nằm lăn ra đất. Các cầu thủ ĐTLA đã lao vào vào phản ứng dữ dội với TT lẫn thủ phạm đánh nguội. Ngay lập tức, cầu thủ NĐ cũng vây lấy đối thủ. Hai bên xảy ra xô xát. Khi Danny đi vào khu kỹ thuật, cầu thủ Okoro (NĐ) đã đuổi theo và suýt hành hung đối phương nếu không được một đồng đội kéo lại.

Cùng lúc đó, trên sân, Phan Quý Hoàng Lâm (ĐTLA) và Văn Duyệt (NĐ) chửi rủa, bóp cổ nhau. Lực lượng cảnh sát và BHL hai bên phải chạy vào sân, can ngăn. Trận đấu bị dừng 6 phút. Không rõ vì tự gây “sát thương” do ngăn cản quyết liệt cầu thủ hai đội hay bị cầu thủ va chạm mạnh mà khuôn mặt của TT Quốc Hưng chảy máu ròng ròng vì rách ở phần đuôi lông mày. Giám sát TT Đoàn Phú Tấn phải chạy đến lấy khăn thấm máu. Sau giây phút bị choáng, TT mới ổn định được trật tự và cho trận đấu tiếp tục. Lúc này, TT Hưng mới gọi Danny (đã di chuyển lên khán đài) xuống để rút thẻ đỏ. Đây cũng là trận “sốt” thẻ khi TT Hưng rút tới 6 thẻ vàng, trong đó có thẻ vàng sau tình huống nói trên dành cho Okoro (NĐ), Hoàng Lâm, Phan Văn Tài Em (ĐTLA do phản ứng TT). Hoàng Danh Ngọc của NĐ cũng bị thẻ đỏ vì dính hai thẻ vàng phút 34 và 57.



Máu chảy trên mặt trọng tài Hưng (bìa trái) - Ảnh: C.T.V

Điều hết sức lạ lùng là trong trận đấu này, không hiểu sao HLV Ricardo lại có thể thay đổi một cấu trúc đang vận hành tốt bằng sự bố trí không mang lại chắc chắn cho lối đá của ĐTLA trên sân khách Thiên Trường. Đành rằng ông có những tính toán riêng theo cách nghĩ của mình, nhưng cất 2 cầu thủ đang có phong độ tốt là thủ môn Phan Văn Santos và trung vệ Phạm Lâm Minh Thông để thay vào đó bằng thủ môn Philip Mejovski và kéo Hoàng Thương từ hậu vệ phải vào đá trung vệ thòng đã tạo nên một đội hình khập khiễng. Thủ môn người Macedonia trong nhiều trận rồi chỉ ngồi trên ghế dự bị và đang có chiều hướng sa sút, còn Hoàng Thương tầm vóc thấp, đá trung vệ sẽ khó tạo sự an toàn. Ngay vị trí hậu vệ phải của Hoàng Thương giao cho cầu thủ Phạm Thanh Cường cũng là một sự mạo hiểm vì Cường rất non kinh nghiệm và tâm lý yếu, trong khi Hoàng Danh Ngọc, tiền vệ trái của NĐ rất khéo léo và có lắm “quái chiêu” nên cánh này ĐTLA đã sớm bị gãy. Chỉ cần 40 phút, đội chủ nhà Nam Định đã nhận ra ngay những lỗ hổng ở hàng thủ ĐTLA và trừng phạt bằng 3 bàn thắng nhanh như chớp của Danh Ngọc (2 bàn) và Lương Phúc. Thua quá nhanh, ĐTLA chỉ gượng dậy với 1 bàn gỡ của Tài Em ở hiệp 2, chứ không thể lật ngược được tình thế dù lực lượng có nhỉnh hơn đối phương. Sai lầm đấu pháp đã làm cho ĐTLA sụp đổ thảm hại.

Sân Cao Lãnh mất thiêng

Kết quả các trận: Nam Định - ĐTLA

3-1, Xi măng Hải Phòng - Hòa Phát 2-0, Navibank Sài Gòn - HAGL 1-1, Khatoco Khánh Hòa - Lam Sơn Thanh Hóa 0-0, Đồng Tháp - SLNA 2-2, Hà Nội T&T - Bình Dương 2-1, Vissai Ninh Bình - SHB Đà Nẵng 0-1.

Từ đầu giải đến giờ, sân Cao Lãnh được xem là đi dễ khó về vì giờ thi đấu của Cao su Đồng Tháp (ĐT) là 15 giờ 30, trời còn nắng nóng. Cái nắng Nam Bộ dễ bào mòn thể lực cho các đội phía Bắc. Nhưng cái chính là chơi trên sân nhà, ĐT luôn hưng phấn và tỏ ra lấn lướt các đối thủ. Chính Ninh Bình và Hà Nội T&T đã từng gục ngã tại đây. Thế nhưng chiều qua, sân Cao Lãnh đã mất thiêng trước SLNA khi đội chủ nhà bị cầm chân 2-2. Đây là trận mà đội khách thiếu đến 3 hậu vệ chủ chốt là Đình Đồng, Xuân Thắng và Âu Văn Hoàn, thế mà ĐT không tận dụng được. Thật ra, sau khi bị Mitrovic ghi bàn dẫn trước, cái đầu của Văn Ngân và cái chân của Được Em đã giúp ĐT dẫn lại 2-1 trong điều kiện các ngoại binh như Samson, Sunday dù chơi rất cố gắng nhưng luôn bị các cầu thủ SLNA đeo bám và chăm sóc rất kỹ. Tưởng như ĐT có thể vui mừng thì bất ngờ đúng vào phút bù giờ thứ 3, cú sút tưởng như vô hại của Mitrovic từ 30m đi thẳng vào lưới ĐT khiến chủ nhà vuột mất chiến thắng.

Xếp hạng sau 8 lượt: 1/ Hà Nội T&T: 18 điểm (14/7), 2/ Đà Nẵng: 15 điểm (10/8), 3/ Khatoco Khánh Hòa: 14 điểm (9/10), 4/ Bình Dương: 13 điểm (14/8), 5/ Đồng Tháp: 11 điểm (17/12),6/ Xi măng Hải Phòng: 11 điểm (12/10), 7/ Hòa Phát: 11 điểm (9/11), 8/ Thanh Hóa: 11 điểm (9/11), 9/ Vissai Ninh Bình: 11 điểm (10/13), 10/ SLNA: 10 điểm (13/10), 11/ HAGL: 10 điểm (13/11), 12/ ĐTLA: 8 điểm (5/8), 13/ Navibank Sài Gòn: 6 điểm 97/12), 14/ Nam Định: 4 điểm (7/17).

Ninh Bình không có tiền vệ Một lần nữa, HLV Lê Thụy Hải đã thất bại, lần này ngay trên sân nhà trước đương kim vô địch SHB Đà Nẵng. Cục diện 90 phút trên sân Ninh Bình cho thấy mỗi đội chơi hay một hiệp. Nhưng trong khi đội hình Đà Nẵng công - thủ đồng đều và biết tận dụng tốt thời cơ với cú sút ghi bàn rất kỹ thuật của Diego Mendez trong hiệp một, thì dù gây sức ép liên tục suốt hiệp 2, Vissai Ninh Bình vẫn không cho thấy họ là một đội bóng đẳng cấp. Nguyên nhân chính không phải ông Hải dở, nhưng đội của ông đá mà gần như không có tiền vệ. Hai tiền vệ trung tâm Rafael và Da Silva chậm về xoay trở, không biết chuyền bóng sao cho tốt nhất, khiến cho Việt Thắng và Gustavo cứ chạy suốt mà không có cơ hội nào. Đầu hiệp 2, ông Hải đưa Mota vào sân tuy có khuấy động được một chút nhưng cũng chẳng thể thay đổi được cục diện. Chỉ có sự cố gắng của Ngũ Chí Thắng và những cầu thủ sau đó vào thay người là Lê Sỹ Mạnh và Hồ Ngọc Huy mới giúp Ninh Bình có được 3 cơ hội tốt mười mươi, nhưng khâu dứt điểm lại quá vụng về. Thua 0-1 trước Đà Nẵng cũng là trận thua thứ 3 liên tiếp của HLV Lê Thụy Hải (thua Nam Định ở Cúp quốc gia và thua Bình Dương, Đà Nẵng ở V-League) càng khiến cho giấc mơ chinh phục V-League của Ninh Bình gặp nhiều khó khăn.

Lan Phương - V.M - M.Ngọc - T.K