'Cầu thủ Curacao rất 'bề thế' nhưng không lẽ Việt Nam không có cách“

Ông Hiển kể lại trận đá với Thái, mặc dù chỉ mang tính chất giao hữu nhưng trên thực tế, nó đã vượt qua cả tầm một trận giao hữu thông thường. Bởi sự duyên nợ giữa đôi bên suốt mấy chục năm qua, bởi sự “ngạo nghễ” của bóng đá Thái khi hầu như đánh bại bóng đá Việt Nam ở các đấu trường lớn nhỏ trong phạm vi Đông Nam Á, bởi sự trỗi dậy ở mức khó tưởng tượng của bóng đá Việt Nam khi đánh bại bóng đá Thái Lan trong hai năm trở lại đây không chỉ ở phạm vi Đông Nam Á mà còn châu Á.

tin liên quan Tuyển Việt Nam lên phương án đối đầu với Curacao Trước trận chung kết King’s Cup với tuyển Curacao vào 19 giờ 45 ngày mai 8.6, HLV Park Hang-seo cho biết ông sẽ mạnh tay thử nghiệm đội hình tuyển Việt Nam (VN) với quyết tâm tạo nên một lối đá mạnh mẽ trước đối thủ mạnh.

Vì thế: “Ngồi trên sân vận động Buriram, chứng kiến cái không gian sục sôi trên khắp các khán đài và sự máu lửa trên mức cần thiết của nhiều cầu thủ Thái, mới càng thấy khâm phục anh em “nhà ta”. Chiến đấu quả cảm, kiên cường, không e sợ dù người Thái quyết đòi lại danh dự đã mất bằng nhiều tình huống bộc lộ rõ sự cay cú ăn thua.

Mỗi cá nhân đều để lại những dấu ấn nào đó. Tôi thích sự trở lại của Tuấn Anh, tuy thể lực chưa hẳn tốt sau thời gian dài bị chấn thương dai dẳng nhưng với cứ đá này, đội tuyển sẽ có một tiền vệ giữa sân có khả năng tổ chức và chuyền bóng cực tốt. Sau trận, tôi nói với HLV Park Hang-seo: Ông ạ, anh em nhà ta hay quá, đội mình giữ cự ly đội hình tốt quá, không để cho Thái có quá nhiều khoảng trống”, ông Hiển chia sẻ.

Độc Lập Đội tuyển Việt Nam đã trải qua một trận đấu khó khăn với Thái Lan

Độc Lập Cú đá của cầu thủ Thái Lan khiến... người ngoài nhói đau

Độc Lập Công Phượng đau đớn

Đã từng làm trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam dự vòng chung kết Asian Cup 2019 vào hồi tháng 1, ông Nguyễn Sỹ Hiển khâm phục HLV Park Hang-seo không chỉ về tài năng cầm quân mà còn về những liệu pháp tâm lý “không đao to búa lớn mà vẫn rất hiệu quả”.

Ông Hiển kể: “Trước các trận đấu, HLV Park Hang-seo chẳng có đòi hỏi gì to tát với các học trò cả. Ông thường giải quyết bài toán tinh thần theo cách rất riêng, mềm mại, khéo léo, cương quyết và rất thấm vào lòng người. Trận với Thái Lan hôm vừa rồi cũng thế. Ông Park giải tỏa áp lực cho cầu thủ bằng những lời nói nhẹ nhàng: Cứ tỉnh táo, đừng cay cú ăn thua, có sao đá vậy. Đừng để đổ vỡ thế trận bằng những cái đầu nóng. Việt Nam thắng Thái Lan – thì rõ ràng có yếu tố may mắn – nhưng chúng ta phải như thế nào thì may mắn mới đến chứ”.

Độc Lập Ông Hiển ca ngợi thầy Park, luôn có những sự lựa chọn khác biệt nhưng thành công

Cũng trực tiếp theo dõi trận Curacao thắng Ấn Độ với tỷ số 3-1, ông Nguyễn Sỹ Hiển bình luận: “Curacao có lối chơi vừa thiên về sức mạnh cơ bắp vì cầu thủ họ rất cao to nhưng lại vừa sở hữu những phẩm chất kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Họ “ăn” rất nhanh 3 quả trước Ấn Độ bằng một trình độ hơn hẳn. Cầu thủ Curacao quá hay, quá tốt, trong đó có những người đang đá cho giải Hà Lan hay Ngoại hạng Anh. Nếu để so sánh về chuyên môn, Việt Nam yếu thế hơn Curacao rất nhiều. Đôi bên cũng “chạm trán” với nhau ngoài đời rồi vì ban tổ chức King’s Cup bố trí cho họ ở cùng khách sạn với mình. Việt Nam ở tầng 4, Curacao ở tầng 5. Cơ thể “bề thế”, lực lưỡng. Nhưng không lẽ Việt Nam lại không có cách”.

Ông Hiển bảo: “Tôi nói vui với các cầu thủ là các con cứ cố gắng hòa, đá “xanh chín” với đối thủ hơn mình rồi để đá luân lưu vì dù gì quân mình cũng đã có quá nhiều kinh nghiệm đá luân lưu.

Tất nhiên, việc bày binh bố trận và nhân sự ra sân là do thầy Park toàn quyền. Nhưng tôi có suy nghĩ thế này, nên chăng bố trí các cầu thủ dự bị đá trận chung kết vì lực lượng dự bị của chúng ta cũng hùng hậu chứ không kém gì. Xuân Trường, Công Phượng, Thành Chung nếu đá từ đầu cũng mang đến nhiều điều thú vị chứ”.

Nhân câu chuyện nói về Công Phượng, chúng tôi hỏi, cú đá của cầu thủ Thái Lan vào chính chỗ hiểm của Phượng có khiến Phượng “mệnh hệ” gì không? Ông Hiển bảo: “May quá, cầu thủ Thái Lan đó đá trượt. Chứ không thì Phượng gay rồi. Về sau còn lấy vợ sinh con nữa chứ”.