Cầu thủ Đồng Nai có dấu hiệu bán độ trong trận đấu với Than Quảng Ninh

(TNO) Đã có đến 6 cầu thủ Đồng Nai bị cơ quan công an tạm giữ, cách ly để phục vụ điều tra sau trận thua 3-5 của CLB Đồng Nai trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh chiều 20.7.

Các cầu thủ Đồng Nai sau trận thua Than Quảng Ninh - Ảnh: Minh Tú

6 cầu thủ Đồng Nai bị nghi ngờ dính tới tiêu cực gồm Niệm Tiến, Thế Sơn, Long Giang, Kiên Trung, Đức Thiện và Hữu Phát. Trong số này có 3 cầu thủ đá chính, 3 cầu thủ dự bị, và có hai gương mặt từng nhiều năm góp mặt ở đội tuyển U.23 Việt Nam và đội tuyển Quốc gia là Đức Thiện và Long Giang.

Dù ghi bàn thắng trước nhưng các cầu thủ Đồng Nai đã bị Than Quảng Ninh liên tiếp “dội bom” với 5 bàn từ phút 20 đến phút 65. Tuy nhiên, ở cuối trận, Đồng Nai lại ghi được 2 bàn ở phút 85 và phút 90+3.

HLV Trần Bình Sự của đội Đồng Nai cho biết: “C45 đã theo đội về khách sạn và yêu cầu tất cả các thành viên phải làm tường trình. Trong bản tường trình này, các cầu thủ đều khẳng định không cá độ. Tôi xin nói rõ là một số cầu thủ Đồng Nai bị mời để điều tra chứ không phải bắt. C45 chưa có kết luận cuối cùng”.

Còn trưởng đoàn Than Quảng Ninh Nguyễn Khắc Tiệp cho biết: “Sau trận, ông Hoàng Chuyên Cần, phụ trách an ninh Công ty VPF, đã gọi điện cho tôi thông báo C45 nghi ngờ một số cầu thủ Đồng Nai. Nhưng tiêu cực làm gì nhỉ khi hai đội đã đủ điểm trụ hạng rồi. Theo tôi phán đoán có thể có cầu thủ đã điều chỉnh tỷ số để cá độ về bàn thắng thua. Một vài cá nhân làm chuyện này thì lãnh đạo đội không thể biết”. HLV Đinh Cao Nghĩa khẳng định: “Cầu thủ Than Quảng Ninh, trong đó có các hậu vệ, không dàn xếp tỷ số và rất mong C45 điều tra rốt ráo vụ việc”.

Trong khi đó, chiều tối 20.7, tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai), Cục Cảnh sát hình sự phía nam (C45B) và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao đã triệu tập và áp giải 4 nghi can ra Công an P.Tân Hiệp để làm việc về hành vi bán độ.

Một nguồn tin khẳng định với Thanh Niên Online, trong số 4 nghi can này có cầu thủ bóng đá và số tiền cá độ lên tới 400 triệu đồng; công an cũng đã khám xét chỗ ở của 4 nghi can ngày. Đến 24 giờ tối qua, việc thẩm vấn chưa kết thúc.

Hôm nay, 21.7, HLV Trần Bình Sự và các học trò sẽ di chuyển về Đồng Nai, trong khi nhóm cầu thủ thuộc diện nghi vấn sẽ được đưa ra Hà Nội.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến về vụ việc này.

Thanh Niên Online

