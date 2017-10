Cầu thủ Huy Hoàng “phê thuốc” khi điều khiển ô tô?

Đôi nét về trung vệ Nguyễn Huy Hoàng Sinh năm 1981 tại Nghệ An và đang thi đấu cho CLB Sông Lam Nghệ An. Từ năm 1998 đến 1999, Huy Hoàng khoác áo CLB U.18 Việt Nam. Năm 2000 - 2003, anh thi đấu cho tuyển U.23 Việt Nam. Huy Hoàng lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam là vào năm 2002 và đến năm 2007 anh tuyên bố từ giã đội tuyển. Tuy nhiên, sau đó anh đã quay trở lại đội tuyển sau khi được huấn luyện viên Alfred Riedl và CLB Sông Lam Nghệ An động viên. Sau trận tứ kết Cúp bóng đá châu Á 2007 tại Bangkok (Thái Lan), Huy Hoàng một lần nữa quyết định từ giã đội tuyển. Từ năm 1998 đến nay, trung vệ có chiều cao 1,74m này chỉ thi đấu cho duy nhất CLB Sông Lam Nghệ An. Lĩnh Nam