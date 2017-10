Cầu thủ Man City thích thú khi được tặng... gối ôm

(TNO) Khán phòng của Đại học quốc gia Hà Nội trưa nay nhộn nhịp một cách 'kinh khủng' bởi sự hiện diện của dàn sao đến từ Man City. 'Nhưng tôi yêu cái sự kinh khủng ấy lắm", hậu vệ Mangala vui vẻ nói.

Có chút "trục trặc" kỹ thuật nên thời gian của buổi giao lưu chậm hơn nửa tiếng so với dự kiến. Thế là các bạn sinh viên - vốn hay sốt ruột ( vì trẻ mà) đứng ngồi không yên. Và khi các vị khách vừa "lò dò" bước vào, tất cả như phát cuồng với những tiếng hô như sấm rền "Come on City! Come City".

Clichy mặt tươi hết cỡ vì hay ngày liên tục, anh được "người khác" tổ chức sinh nhật cho mình. Nếu tối qua, món quà thiên về... ăn uống là chiếc bánh gato rất đẹp và rất ngon, thì trưa nay món quà lại rất... êm ái: một chiếc gối rất xinh "hand made" từ chính các bạn sinh viên.

Anh thốt lên: "Tôi thực sự choáng ngợp trước tình cảm của khán giả Việt Nam. Họ đáng yêu quá. Rất nồng hậu, rất dễ thương. Họ khiến tôi xúc động đến mức quên mất là năm nay mình bao nhiêu tuổi". Rồi Clichy cười hì hì.

Còn hậu vệ Barcary Sagna lại "cả thẹn" khi được một bạn nữ gửi đích danh câu hỏi" Sagna ơi! Anh học bóng đá từ năm mấy tuổi?". "Cả gia đình tôi rất đam mê bóng đá nên việc tôi yêu bóng đá từ tấm bé như một lẽ tự nhiên. Tôi bắt đầu học bóng đá từ năm 6 tuổi. Các bạn biết đấy đá bóng là một nghề nghiệp cực nhọc và phải chịu nhiều áp lực. Nhưng nếu yêu nó bằng trọn vẹn con tim, bạn sẽ vượt qua áp lực ấy", cầu thủ người Pháp cho biết.

Khi được một bạn sinh viên "chất vấn" về mục tiêu của Man City ở mùa giải mới, Clichy nói ngay: "Chúng tôi muốn giành lại chức vô địch giải ngoại hạng Anh từ tay Chelsea. Á quân mùa năm ngoái không phải tồi nhưng vô địch dĩ nhiên vẫn hay hơn rồi. Đúng không? Và chúng tôi cũng đặt tham vọng ở đấu trường Champions League nữa".

Hậu vệ Mangala (được Man City mua với giá 40 triệu bảng Anh) đưa ra mục tiêu rất chi "khiêm tốn": "Tôi chẳng mong ước gì nhiều, chỉ mong Man xanh lại vô địch như hai năm trước!".

