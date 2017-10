Cầu thủ Mỹ gốc Việt Keven Nguyễn kể về 'cuộc gọi lúc nửa đêm'

Keven Nguyễn xuất hiện ở sân vận động Lạch Tray đúng giờ hẹn, không lệch một phút. Cầu thủ Mỹ gốc Việt đã dành cho Thanh Niên cuộc trò chuyện xoay quanh bóng đá, bạn gái, những so sánh vui vui về Hải Phòng, TP.HCM và Nam California...

Keven Nguyễn hạnh phúc khi đạt được ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp - Ảnh: Lê Nam Keven Nguyễn hạnh phúc khi đạt được ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp - Ảnh: Lê Nam

"Tôi muốn đá bóng thật lâu ở Việt Nam"

* Ngọn gió nào thổi anh từ Mỹ về Việt Nam vậy?

Keven Nguyễn: Tôi yêu bóng đá và muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi viết lên facebook ước mơ đó, bày tỏ rằng tôi muốn về Việt Nam thi đấu. Ngày đó, tôi tính xin về U.19 Việt Nam cơ. Viết vậy thôi, tôi không nghĩ là mình được nhận lời. Bất ngờ, một đêm, tôi nhận được được điện thoại, là anh Phạm Công Phương, Giám đốc điều hành CLB Hải Phòng. Anh Phương hỏi tôi có muốn về Hải Phòng đá bóng không. Ôi, tôi sung sướng quá, đến giờ tôi cũng không biết là Hải Phòng lấy đâu số điện thoại của tôi. Tôi cũng cứ nghĩ là phải sau khi học đại học xong mới đủ tuổi cơ.

Ngay lập tức tôi nói vâng, vâng, dĩ nhiên là có ạ. Anh Phương gửi email thông tin cụ thể cho tôi. Cuối tháng 8.2015 tôi về Hải Phòng thử việc 3 tuần, sau đó tôi ký hợp đồng 3 năm với CLB. Tôi được về Mỹ nghỉ gần 2 tháng, sau đó, hôm 15.11, tôi về lại Việt Nam, bắt đầu tập luyện chính thức cùng CLB.

Keven Nguyễn cao 1,8 m, từng chơi cho CLB nghiệp dư Santa Rosa của Mỹ - Ảnh: Lê Nam Keven Nguyễn cao 1,8 m, từng chơi cho CLB nghiệp dư Santa Rosa của Mỹ - Ảnh: Lê Nam

* Nghe điện thoại một cái là anh quyết định về Hải Phòng luôn à?

Keven Nguyễn: Vâng, tôi đồng ý ngay. Dù theo dự định, 1 tuần nữa tôi sẽ vào đại học. Tôi có nói chuyện với mẹ trong 2 tiếng liền, mẹ tôi đồng ý. Tôi đi xin visa về Việt Nam ngay.

* Anh tìm hiểu nhiều thông tin về Hải Phòng trước khi sang?

Keven Nguyễn: Tôi xem các clip Hải Phòng thi đấu trên youtube để làm quen. Tôi thích Minh Châu (tiền vệ) từ những đoạn băng hình trên internet, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy trên sân Lạch Tray, tôi reo lên, “A, anh Minh Châu”.



[VIDEO]: KEVEN NGUYỄN TIẾT LỘ LÝ DO VỀ VIỆT NAM THI ĐẤU

- Thực hiện: Lê Nam

* Điều kiện cho bóng đá ở Mỹ tốt hơn nhiều so với Việt Nam, tại sao anh lại về Việt Nam?

Keven Nguyễn: Tôi mang trong mình dòng máu Việt Nam. Ở Mỹ tôi chỉ đang đá cho một CLB nghiệp dư, sẽ rất khó khăn để tôi có thể trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp khi tôi 18 tuổi, chưa đá trong trường đại học. Điều này thì có thể thực hiện ở Việt Nam.

* Lee Nguyễn, cầu thủ Việt kiều đàn anh có giúp đỡ anh nhiều không, trước khi anh sang Việt Nam?

Keven Nguyễn: Lee Nguyễn là bạn facebook của tôi. Trước khi anh ấy nổi tiếng, tôi có chat trên facebook với anh ấy, tôi hỏi anh ấy cách có thể trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp và đá bóng tốt hơn. Anh ấy nói với tôi có thể sang Việt Nam, cũng như dạy tôi phải chăm chỉ tập luyện để tiến bộ, phải không ngừng học hỏi. Khi anh ấy nổi tiếng rồi thì chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa. Tôi rất quý mến anh ấy.

"Tôi cố gắng hàng ngày để tốt hơn, nổi tiếng hay không không quan trọng" - Ảnh: Lê Nam "Tôi cố gắng hàng ngày để tốt hơn, nổi tiếng hay không không quan trọng" - Ảnh: Lê Nam

* Anh có muốn nổi tiếng không?

Keven Nguyễn: Tôi không quan tâm. Tôi cố gắng hàng ngày để tốt hơn, nổi tiếng hay không không quan trọng.

* Thần tượng của anh là ai?

Keven Nguyễn: Tiền vệ Sergio Busquets của Barcelona (Tây Ban Nha).

* Anh thấy khán giả Việt Nam yêu quý anh không?

Keven Nguyễn: Từ lúc tôi xuống sân bay Cát Bi, nhiều người đã chạy đến xin chụp ảnh cùng. Mỗi ngày có nhiều người nói chuyện với tôi trên facebook lắm, các bạn ở Hà Nội, TP.HCM, Thanh Hóa, Đà Nẵng, nhưng nhiều nhất là Hải Phòng.

* Còn HLV Trương Việt Hoàng, các đồng đội ở Hải Phòng?

Keven Nguyễn: Tôi cũng không biết nữa, tôi chưa thân với ai trong đội cả. Chỉ thấy bình thường mọi người hay gọi tôi, “Keven, Keven, nhanh lên nhanh lên”. Có anh thì bảo tôi, “Cố lên, tốt lắm, tốt lắm”. Tôi vui vì mình 18 tuổi, đang là cầu thủ ít tuổi nhất ở Hải Phòng và được mọi người quan tâm.

"Tôi muốn được đá bóng thật lâu ở Việt Nam" - Ảnh: Lê Nam "Tôi muốn được đá bóng thật lâu ở Việt Nam" - Ảnh: Lê Nam

* Anh có muốn gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam?

Keven Nguyễn: Dĩ nhiên rồi. Hết 3 năm hợp đồng với Hải Phòng, nếu được, tôi sẽ muốn tiếp tục được đá bóng ở Việt Nam.

* Nếu không đá bóng thì anh sẽ làm gì?

Keven Nguyễn: Tôi nghĩ là tôi sẽ trở thành cảnh sát.

"Bạn gái tôi khóc, thương lắm"

* Anh nhớ ai nhất khi sang Việt Nam?

Keven Nguyễn: Nhớ bạn gái.

*Anh kể chút chút về bạn gái anh đi?

Keven Nguyễn: Bạn gái tôi à, ôi đẹp lắm. Cô ấy 18 tuổi, đang học đại học để trở thành y tá. Nhà tôi cách nhà cô ấy có 5 phút đi bộ thôi. Chúng tôi học chung với nhau từ lớp 1, mãi đến lớp 11 thì tôi nhận ra là tôi yêu cô ấy. Hồi đầu cô ấy tưởng tôi sang Việt Nam có 1 năm thôi, về sau biết 3 năm thì khóc, thương lắm.



[VIDEO]: KEVEN NGUYỄN TÂM SỰ VỀ GIA ĐÌNH VÀ BẠN GÁI

- Thực hiện: Lê Nam



Tôi ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện với mẹ, em trai, em gái và bạn gái. Cô ấy muốn lúc nào cũng nghe thấy giọng nói của tôi. Cô ấy từng chỉ thích khúc côn cầu, từ ngày yêu tôi thì yêu luôn bóng đá.

* Cô ấy có muốn sang Việt Nam thăm anh không?

Keven Nguyễn: Muốn, nhưng bố mẹ cô ấy không cho đi, xa quá, sợ quá.

* Anh có lo là mình sẽ phải lòng một cô gái Việt Nam nào không?

Keven Nguyễn: Ôi không. Tôi không muốn. Với lại, bạn gái tôi giết tôi mất (động tác đưa tay lên ngang cổ).

Keven Nguyễn mới về Hải Phòng nhưng nhận được sự chào đón của đông đảo CĐV - Ảnh: Lê Nam Keven Nguyễn mới về Hải Phòng nhưng nhận được sự chào đón của đông đảo CĐV - Ảnh: Lê Nam

* Anh từng về TP.HCM thăm họ hàng rồi đúng không, anh thấy Hải Phòng với TP.HCM giống, khác nhau như thế nào?

Keven Nguyễn: Cũng same same (giống). Đông same same, lớn same same. Nhưng TP.HCM nóng quá.

* Mục tiêu của anh trước mắt là gì?

Keven Nguyễn: Tập luyện chăm chỉ, thi đấu thật tốt, ghi được thật nhiều bàn thắng cho Hải Phòng ở V-League.

* Cảm ơn Keven Nguyễn!

Keven Nguyễn sinh năm 1997 tại Nam California, trong một gia đình mẹ là người Việt Nam, bố là người gốc Việt sinh ra tại Mỹ. Keven Nguyễn đá bóng từ năm 7 tuổi. Cao 1,8 m, có khả năng phòng ngự tốt, Keven Nguyễn từng thi đấu cho CLB nghiệp dư Santa Rosa, tham gia các giải bóng đá học sinh tại Mỹ. Cuộc trò chuyện với Keven Nguyễn khá thú vị khi anh nghe nói tiếng Việt và tiếng Anh đan xen nhau 50 - 50%. "Trong nhà, chúng tôi nói chuyện với mẹ và ông bà bằng tiếng Việt, còn các anh em thì nói tiếng Anh với nhau", Keven Nguyễn cho hay.

Thúy Hằng

(thực hiện)