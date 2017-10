Cầu thủ Ninh Bình có thể đã bán độ nhiều trận

Nhiều cầu thủ tham gia đội bóng của “bầu” Lợi Như Thanh Niên đã đưa tin, Đào Đức Lợi sinh năm 1978, thường trú xã An Hưng, H.An Dương, Hải Phòng, là người mà cơ quan công an bước đầu xác định đã nhận độ hơn 1 tỉ đồng từ nhóm cầu thủ Ninh Bình.

Đào Đức Lợi khi tham gia bốc thăm ở một giải đấu phong trào - Ảnh: C.T.V Giới hâm mộ bóng đá Hải Phòng không quá xa lạ với Lợi vì đây là ông chủ đội bóng phủi thuộc hàng số má tại địa phương: Thắng Lợi FC. Ngay từ những ngày đầu thành lập, đội bóng của "bầu" Lợi có sự tham gia của nhiều cầu thủ thuộc nhiều CLB tại V-League như Bật Hiếu, Văn Nam, Tiến Thành, Khánh Hùng; đặc biệt, Hoàng Danh Ngọc (đang khoác áo The Vissai Ninh Bình) cũng từng nhiều lần góp mặt trong đội hình của Thắng Lợi FC từ khi còn chơi cho đội Nam Định. Hiện Lợi không có mặt tại địa phương. Đăng Trâm