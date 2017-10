Cầu thủ... "phê - bay - lắc" đủ loại

* HLV Nguyễn Hữu Thắng: Huy Hoàng không "phê thuốc"! “Huy Hoàng về thăm nhà người thân ở Thanh Hóa, trên đường xe có va chạm vào một phụ nữ đi xe đạp nhưng do va chạm ở phía sau nên cậu không phát hiện được và vẫn tiếp tục lái xe đi. Khi công an phát hiện đuổi theo và chặn xe Huy Hoàng lại thì cậu mới biết có xảy ra va quẹt. Khi xác định người phụ nữ này chỉ bị xây xát nhẹ, công an chỉ lập biên bản rồi cho cậu ấy về”, ông Thắng nói. Về hình ảnh trung vệ Huy Hoàng có những động tác khá kỳ lạ khi bị cảnh sát dừng xe như múa tay, mắt lim dim, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng, trước đó Huy Hoàng có uống rượu với bạn bè nên khả năng bị say rượu. Ông Thắng khẳng định Huy Hoàng là cầu thủ mẫu mực trong sinh hoạt. Khánh Hoan