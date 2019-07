Cầu thủ Than Quảng Ninh đập phá phòng thay đồ sân Lạch Tray?

Sau khi trận đấu giữa Hải Phòng và Than Quảng Ninh tại vòng 17 V-League 2019 trên sân Lạch Tray vào chiều 21.7 kết thúc trên mạng xã hội lan truyền 3 bức ảnh chụp phòng thay đồ đội khách ở sân Lạch Tray có hiện tượng bị “đập phá”. Theo 1 nhân viên tại sân Lạch Tray (phụ trách việc mở và đóng phòng thay đồ của cầu thủ 2 đội) thì lúc 14 giờ 30 tất cả đồ đạc trong phòng đều bình thường. Đến khi trận đấu kết thúc, nhân viên trên vào kiểm tra thì phát hiện sự việc trên.

Bức ảnh phòng thay đồ sân Lạch Tray đã được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội với nội dung cho rằng các cầu thủ Than Quảng Ninh vì thua Hải Phòng nên cay cú và có hành vi không đẹp.

Tuy nhiên, trao đổi với Thanh Niên, một thành viên BHL đội Than Quảng Ninh cho biết khi mở cửa phòng thay đồ thì bị kẹt, một cầu thủ của Than Quảng Ninh đã dùng chân đạp phía dưới cửa để mở. “Cú đạp hơi mạnh làm bung tấm chắn nhôm chứ không có hành vi đập phá gì cả”, thành viên BHL Than Quảng Ninh khẳng định. Xác nhận của thành viên BHL Than Quảng Ninh cũng trùng với báo cáo của giám sát trận đấu Hải Phòng gặp Than Quảng Ninh gửi Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào tối ngày hôm qua (21.7)

Trận đấu giữa Hải Phòng và Than Quảng Ninh và chiều 21.7 diễn ra rất hay và kịch tính. Cả 5 bàn thắng đều thuộc dạng siêu phẩm. Đáng tiếc là trong trận đấu này, một số khán giả sân Lạch Tray đã có nhiều lời lẽ tục tĩu, xúc phạm đối với trọng tài và cầu thủ Than Quảng Ninh. Trong khi đó ở trận đấu này, trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà và các trợ lý đã điều hành rất tốt trận đấu.

Một số cổ động viên Hải Phòng thì không nghĩ như vậy. Họ đồng thanh chửi bậy ở rất nhiều tình huống. Ngoài ra, cầu thủ Mạc Hồng Quân bên phía Quảng Ninh cũng bị một số cổ động viên Hải Phòng xúc phạm thậm tệ.