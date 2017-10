Cầu thủ Than Quảng Ninh đình công 

Trước trận đấu đầu tiên của lượt về V-League, các cầu thủ Than Quảng Ninh đã “đình công”, không tập luyện để phản đối cơ quan chủ quản.

Các cầu thủ Than Quảng Ninh thất vọng về cách hành xử của lãnh đạo đội - Ảnh: Khả Hòa

HLV Đinh Cao Nghĩa cho PV Thanh Niên biết: “Chúng tôi đã rất nỗ lực để được thăng hạng chuyên nghiệp và mùa giải này tuy là tân binh nhưng cầu thủ thi đấu khá tốt. Vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng ở lượt đi không phải là cao nhưng cũng thể hiện sự cố gắng tột bậc của anh em. Song tinh thần cầu thủ đã xuống dốc vì cho đến hết lượt đi họ không được nhận một đồng tiền thưởng nào. Là HLV trưởng, tôi rất muốn Than Quảng Ninh có sự chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn và tâm lý cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Nhưng tôi cảm thấy rất lo lắng vì cầu thủ của mình đang rơi vào tâm trạng bất bình, bức xúc. Đầu mùa, chúng tôi được thông báo khoản tiền để CLB hoạt động cho mùa giải 2014 là 51 tỉ đồng. Tập đoàn Than khoáng sản VN và tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư được 45 tỉ đồng. Còn 6 tỉ đồng thì được giao cho TP.Cẩm Phả rót nốt. Nhưng thành phố chưa có tiền để giải ngân nên cơ quan chủ quản của CLB là Công ty than Cửa Ông không thể thưởng cho anh em. Với tình trạng này, không biết đội bóng có còn duy trì được không”.

Một cầu thủ đá chính trong đội kể thêm: “Trong đề án hoạt động của CLB có ghi rõ quy chế nếu thắng được thưởng 300 triệu đồng (chưa trừ thuế 25%), còn hòa được 150 triệu đồng. Nhưng không lãnh đạo nào thực hiện đúng quy chế cả. Không chỉ bị cắt thưởng, chúng tôi còn bị trừ lương vô tội vạ. Không hiểu dựa vào cơ sở nào mà Công ty than Cửa Ông cứ mỗi tháng cắt của cầu thủ này 7 triệu, người kia 9 triệu, người khác 5 triệu. Khi hỏi thì chúng tôi được trả lời là trừ thuế tiền chuyển nhượng. Đây là điều cực kỳ vô lý vì trong hợp đồng cũng đã ghi rất rõ, thuế của chuyển nhượng do CLB chi trả. Vô lý nữa là nhiều cầu thủ đã làm đơn giảm trừ gia cảnh để không phải chịu thuế cao nhưng CLB cũng không hề đoái hoài. Một cầu thủ khác than vãn: “Khi thi đấu sân khách, cầu thủ chỉ được ở phòng trọ 300.000 đồng, cơm không đủ ăn nên chúng tôi thường xuyên bị đói. Mấy ngày trước, công ty tổ chức hội nghị để quyên góp tiền từ các doanh nghiệp đâu được 500 triệu nhưng họ lại giữ cả, nói là để thưởng cho lượt về”.

Đại diện cơ quan chủ quản và toàn thể đội bóng có hai cuộc họp liên tiếp vào tối 24.4 và cả sáng qua 25.4, nhưng đôi bên đều không đi đến được thống nhất. Công ty vẫn cương quyết không trả nợ thưởng và tuyên bố vẫn trừ lương; còn cầu thủ bức xúc, chán ngán cao độ. Có thể phần đông VĐV sẽ không ra sân chiều nay và thậm chí sẽ bỏ giải. Trong khi đó, BTC sân Cẩm Phả vẫn lo các công tác chuẩn bị cho trận đấu giữa TQN và Thanh Hóa vào 16 giờ hôm nay, trong đó có cả kế hoạch chống phe vé.

20 giờ tối qua, Tổng giám đốc Công ty VPF Phạm Ngọc Viễn cho biết, đích thân lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo TP.Cẩm Phả vừa có cam kết với CLB sẽ giải ngân tiền để các cầu thủ được nhận tiền thưởng còn nợ ở lượt đi. Tối cùng ngày, một doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh cũng hứa sẽ tài trợ 650 triệu đồng để “giải cứu” CLB khỏi cơn khát tiền bạc. Trong khi đó, BTC giải vẫn tiến hành các khâu chuẩn bị cho trận đấu trên sân Cẩm Phả. Một lãnh đạo của VPF cho biết đến cuối giờ chiều qua vẫn chưa thấy có văn bản nào khẳng định TQN bỏ giải. Ngoài trận TQN gặp Thanh Hóa, chiều nay còn 2 trận HAGL - SHB Đà Nẵng (VTV6 trực tiếp 16 giờ) và Hùng Vương An Giang gặp ĐTLA.

Lan Phương

