Cầu thủ Than Quảng Ninh dọa đình công

(TNO) Vài ngày trước trận đấu quan trọng với Đồng Tâm Long An trên sân nhà Cẩm Phả ở vòng 4 V-League 2014, nội bộ CLB Than Quảng Ninh gặp chuyện rắc rối to về tiền nong. >> Than Quảng Ninh sẽ không được thi đấu trên sân Cẩm Phả

Bật Hiếu đang phải “cõng” trên lưng khoản nợ ngân hàng hơn 1 tỉ đồng - Ảnh: Minh Tú Là CLB vừa thăng hạng chuyên nghiệp mùa bóng 2014 nên Than Quảng Ninh (T.QN) đã chiêu mộ khá nhiều cầu thủ từ các CLB khác với mong muốn trụ được vững vàng tại sân chơi lớn nhất bóng đá Việt. Và sau 3 vòng đầu đầu tiên của V-League, tân binh vùng than chỉ thua một trận trước Sông Lam Nghệ An, gây bất ngờ lớn với chiến thắng trước The Vissai Ninh Bình với tỷ số 3-1 và hòa 0-0 trước một CLB mạnh khác là Bình Dương. Tuy nhiên, T.QN đang bất ổn nghiêm trọng. Khá nhiều cầu thủ đang có ý định đình công vì chưa được trả phí hợp đồng của mùa 2014 tổng cộng lên tới gần 7 tỉ đồng. Riêng Bật Hiếu - cầu thủ vừa rời khỏi CLB Thanh Hóa để về đầu quân cho T.QN là khổ sở nhất vì đang phải “cõng” trên lưng khoản nợ ngân hàng hơn 1 tỉ đồng. Bật Hiếu bức xúc: “Trước đây, khi đặt vấn đề với tôi, lãnh đạo CLB đồng ý ký hai năm với phí lót tay 2,6 tỉ đồng (1,3 tỉ đồng/năm). Hợp đồng của tôi với Thanh Hóa còn 1 năm và tiền mà Thanh Hóa trả cho tôi là 2 tỉ đồng, cao hơn 700 triệu đồng so với T.QN. Thế nhưng tôi vẫn chấp nhận ra đi vì đã được hứa sẽ nhận cùng lúc 2,6 tỉ đồng. Tôi dự định sẽ trích 2 tỉ đồng để trả cho đội bóng cũ, số còn lại sẽ tiết kiệm làm khoản riêng cho cá nhân và gia đình. Nhưng V-League đã được 3 vòng đấu mà CLB T.QN lại mới chỉ ứng cho tôi 900 triệu đồng. Tôi phải đi vay ngân hàng 1,1 tỉ đồng cho đủ 2 tỉ vì không thể không trả cho Thanh Hóa trước khi ra đi. Lương của tôi hơn 20 triệu đồng/tháng mà phải trả cho ngân hàng cả gốc lẫn lãi gần 20 triệu/tháng. Vậy tôi sẽ sống bằng gì đây?”.

Một số cầu thủ ở Than Quảng Ninh cũng đang gặp rắc rối về chuyện tiền nong - Ảnh: Minh Tú Không chỉ Hiếu lâm vào cảnh "bi đát" mà nhiều cầu thủ khác cũng bị thất hứa ở một dạng khác. Hiếu cho hay: "Đội có 7 cầu thủ từ nơi khác về và CLB ban đầu cũng hứa ký 2 năm nhưng giờ lại chỉ đồng ý ký 1 năm. Nếu đặt vấn đề ngay từ khi V-League chưa khởi tranh thì anh em còn đỡ bức xúc. Như cầu thủ Ngô Anh Tuấn cũng phải đền bù cho Thanh Hóa 1 năm hợp đồng số tiền 800 triệu nhưng giờ cũng chỉ được ký 12 tháng. Anh em chúng tôi cảm thấy vô cùng buồn bã, thất vọng, chán nản. Phải đi vay mượn khắp nơi để đền bù hợp đồng cho nơi cũ mà nơi mới thì không giữ lời. Đến giờ phút này, tiền chuyển nhượng vẫn chưa thấy đâu! Chúng tôi rất mong lãnh đạo Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam thông cảm và sớm giải quyết tiền nong để anh em yên tâm thi đấu. Cầu thủ cũng đã bày tỏ sự bức xúc và hỏi thẳng lãnh đạo CLB thì được hay là Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh chưa có tiếng nói chung". Khi chúng tôi gọi điện chất vấn một lãnh đạo CLB thì vị này kiên quyết xin giấu tên, rồi mới cung cấp thông tin: "Chúng tôi mới lấy nguồn tạm ứng từ Công ty Tuyển than Cửa Ông - đơn vị quản lý trực tiếp đội bóng. Tỉnh và Tập đoàn chưa rót tiền. Tôi thừa nhận là CLB chưa trả phí cho một số cầu thủ mùa bóng 2014 với số tiền dăm bảy tỉ đồng. Chưa trả chứ không phải không trả vì thời gian qua vướng Tết Nguyên đán. Ngày 7.2, ngân hàng làm việc trở lại, chúng tôi sẽ xúc tiến trả tiền cho anh em và đến hết ngày 10.2 sẽ giải quyết xong hoàn toàn. Cầu thủ hãy cứ yên tâm đá thật tốt trận đấu vào ngày 9.2". Với trường hợp cầu thủ Bật Hiếu, vì CLB không đủ trả tất 2,6 tỉ đồng như cam kết nhưng sẽ ưu tiên cho Hiếu… vay tạm để trả cho ngân hàng.