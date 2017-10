Cầu thủ thứ 3 của V.Ninh Bình bị bắt vì không có thái độ hợp tác

Sau khi bị PC45 phát lệnh truy nã toàn quốc, bị can Đào Đức Lợi đã tìm cách tẩu thoát bằng cách định chạy trốn sang Trung Quốc. Trong suốt những ngày lẩn trốn, Lợi thay đổi chỗ ở liên tục và không liên lạc với người thân qua điện thoại. Với ý nghĩ chỉ cần sang được bên kia biên giới là sẽ an toàn nên Lợi tìm mọi cách để thực hiện kế hoạch. Tuy nhiên, vì việc vượt biên gặp trục trặc nên Lợi lại tiếp tục lên xe khách trốn vào một số tỉnh thành phía Nam. Một mặt triển khai lực lượng tiến hành rà soát các mối quan hệ xã hội của Lợi, mặt khác Công an tỉnh Ninh Bình cũng cử cán bộ tiếp xúc với gia đình để động viên, giải thích giúp mọi người nhận thức đúng sự việc. Sau đó, gia đình Lợi cũng dần hiểu được vấn đề, tích cực tìm cách liên lạc, khuyên đối tượng ra đầu thú. Như vậy sau hơn 1 tháng trốn chạy, đến ngày 13.5, Đào Đức Lợi đã cùng vợ đã đến phòng Công an tỉnh Ninh Bình đầu thú.