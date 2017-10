Cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn cùng bạn gái xinh đẹp trở lại Việt Nam

Trưa hôm nay, cầu thủ danh tiếng của bóng đá Mỹ đã có mặt tại TP.HCM để tìm kiếm cơ hội chơi ở V-League.

Lee Nguyễn và bạn gái xinh đẹp tại sân bay Tân Sơn Nhất

Xuất hiện ở cổng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Lee Nguyễn tay trong tay với cô bạn gái người Mỹ. Bạn gái của Lee Nguyễn khá xinh đẹp, rất xứng với cầu thủ một thời được mệnh danh là "sát gái" nhất trong giới cầu thủ thi đấu tại V-League.

Hồi đá V-League trong màu áo HAGL và Becamex Bình Dương, Lee Nguyễn luôn được giới người đẹp Việt săn đón và anh cũng tạo nên nhiều tai tiếng về tình trường.

Tuy nhiên, khả năng chơi bóng của chàng Việt kiều này cũng rất đáng gờm, bởi khi rời Việt Nam vào năm 2012, anh trở thành một trong những cầu thủ được yêu thích tại Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) trong nhiều năm liền.

Là nhân vật chính giúp CLB New England Revolution thi đấu thành công ở các mùa giải gần đây, Lee Nguyễn được HLV Klinsman gọi vào đội tuyển quốc gia Mỹ.

Do không đạt được thỏa thuận với CLB chủ quản New England Revolution về vấn đề lương bổng, nên Lee Nguyễn muốn trở lại Việt Nam để thi đấu tại V-League. Trở ngại duy nhất hiện nay là khoản chi phí cho một năm còn hợp đồng với New England Revolution khá cao nên những CLB Việt Nam muốn có Lee Nguyễn chưa thể quyết định để có được chữ ký của anh.

Lee Nguyễn sẽ có buổi gặp gỡ thân mật và trao đổi cùng báo chí Việt Nam xung quanh chuyện anh muốn thi đấu tại V-League tại Nhà hàng món Huế vào trưa 19.12.

Một số hình ảnh của Lee Nguyễn và bạn gái khi vừa đặt chân đến TP.HCM

Khánh Châu - Nguyên Trương