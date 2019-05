Cầu thủ V-League không chỉ sống dựa vào lương

Chưa cống hiến nhiều lương sẽ thấp

Một lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) cho biết: “Quy chế bóng đá chuyên nghiệp sửa đổi được VFF ban hành đầu năm 2015, điều 12 về tài chính có quy định rõ: Lương của HLV và cầu thủ theo thỏa thuận trong hợp đồng với CLB dự V-League đạt mức tối thiểu 10 triệu đồng/người/tháng và với CLB hạng nhất đạt mức tối thiểu 6 triệu đồng/người/tháng. Suốt mấy năm qua, điều khoản này vẫn không có gì thay đổi và đây là mức lương được xem là phù hợp với mặt bằng chung của các ngành nghề khác trong xã hội. Tuy nhiên, nhiều CLB

V-League chỉ coi quy định của VFF như một kênh tham khảo. Họ tự đặt ra quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó có việc trả lương cho cầu thủ. Trong hợp đồng với cầu thủ, CLB luôn nói rõ mức lương đã thỏa thuận giữa đôi bên và hầu hết đều cao hơn mức lương được ghi trong quy chế của VFF”.

Một số đội lại đưa ra quy định rõ ràng là với những cầu thủ do chính CLB đào tạo thì mức lương thấp hơn cầu thủ do CLB mua về. Điển hình là CLB Quảng Nam, Huỳnh Tấn Sinh xuất thân từ lò đào tạo Quảng Nam nhận lương 12 triệu đồng, thấp hơn một chút so với những cầu thủ khác lương khoảng 15 - 16 triệu đồng. Cá biệt những trụ cột như Nguyễn Huy Hùng, Đinh Thanh Trung được nhận lương 25 triệu đồng/tháng. Còn số cầu thủ trẻ sẽ hưởng lương dao động từ 10 - 15 triệu đồng/tháng, tùy trường hợp cụ thể.

Quang Hải, Đức Chinh được 15 triệu đồng

Một số cầu thủ khác tuy tuổi đời còn trẻ nhưng dấu ấn để lại vô cùng sâu sắc như Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh hay Trần Đình Trọng thì cũng không quá cao như tưởng tượng của nhiều người. Theo quy chế tiền lương của Hà Nội, những cầu thủ như Hải, Mạnh, Trọng... vẫn nằm trong thang bậc của lứa trẻ nên không được vượt quá ngưỡng 20 triệu đồng. Họ chỉ được nhận 15 triệu đồng/tháng (CLB trả thuế). Đoàn Văn Hậu thấp hơn một chút vì anh sinh năm 1999.

Tuy nhiên, Hà Nội luôn có chế độ tăng lương cho cầu thủ mỗi năm. Hơn nữa, mức lương cứng đối với cầu thủ trẻ có thể không cao. Nhưng mức thưởng thì lại hoàn toàn khác, được tính vào số trận, số phút cống hiến trên sân. Lúc đó, cầu thủ trẻ ngang bằng với cầu thủ “luống tuổi” như cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương hay Nguyễn Văn Quyết (về mức lương, Lương và Quyết nằm trong top dẫn đầu, khoảng 35 - 38 triệu/tháng).

Hà Nội là đội được bầu Hiển thưởng rất lớn và số trận thắng của họ trên hai mặt trận gồm V-League, AFC Cup lại nhiều nên dù lương có thể chỉ là trung bình so với mặt bằng chung nhưng cầu thủ vẫn khá rủng rỉnh.

CLB SHB Đà Nẵng cũng vừa tiến hành tăng lương cho các cầu thủ, trong đó Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng cũng chỉ nhận con số khá khiêm tốn khoảng 15 triệu đồng/tháng. So với các đồng nghiệp trẻ ở Hà Nội, thu nhập của Chinh hay Dụng không cao bằng vì từ đầu mùa đến giờ, SHB Đà Nẵng thi đấu không tốt nên không có thưởng.

Chênh lệch nhà giàu nhà nghèo

Ở CLB SLNA, những cầu thủ giỏi như Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh cũng nhận lương khoảng 15 triệu đồng/tháng. Những cầu thủ trẻ khác chưa có nhiều cống hiến thì thấp hơn rất nhiều. Ông Hồ Văn Chiêm, Giám đốc điều hành, cho hay tiền lương ở SLNA không cao nhưng cũng cố gắng chia thưởng theo bậc A, B, C với mức cao nhất khoảng 10 - 15 triệu đồng/người. CLB HAGL cũng không phải là đội trả lương mức khủng và nếu nhìn bảng lương của HAGL thì tạm xếp đội bóng bầu Đức vào nhóm đội "nhà nghèo". Những cầu thủ như Văn Toàn, Hồng Duy, Minh Vương... cũng chỉ nhận lương cứng khoảng 15 đến dưới 20 triệu đồng/tháng (chưa kể thưởng).

Một cầu thủ "lão làng" và có nhiều đóng góp cho CLB Becamex Bình Dương là tiền đạo Anh Đức cùng chỉ nhận lương cứng chưa đến 20 triệu đồng/tháng. Nhưng anh đã từng chia sẻ: "Nói cầu thủ thu nhập thấp thì chưa đúng lắm. Cầu thủ chuyên nghiệp cũng đủ thu nhập để lo cho cuộc sống cá nhân. Lương và thưởng vào khoảng 15 - 25 triệu một tháng thì cũng đủ nuôi gia đình, còn tốt hơn một số ngành nghề khác. Có nhiều tiêu nhiều, ít tiêu vẫn đủ, đó là tùy vào cách sống của từng người".

Hiện tại ở VN cũng có một vài CLB trả lương khá cao. Ví dụ như Viettel. Lúc còn hợp đồng với SLNA, đội trưởng đội tuyển VN Quế Ngọc Hải nhận lương 15 triệu đồng/tháng. Vì thế không có gì khó hiểu khi anh nhận lời khoác áo Viettel với mức lương cao gấp nhiều lần.

Đội bóng được đánh giá là giàu có nhất vịnh Bắc bộ là Than Quảng Ninh cũng chi lương cho cầu thủ ở con số đáng mơ ước. Tiền đạo Mạc Hồng Quân hay tiền vệ Nghiêm Xuân Tú nhận lương khoảng 40 - 50 triệu đồng/tháng. Đội Sài Gòn hay TP.HCM cũng nằm trong top "đại gia" khi trả lương cầu thủ (chưa tính thưởng) dao động từ 20 - 30 triệu đồng, trong đó có vài người cao nhất là 50 triệu đồng/tháng.

Nhật Duy