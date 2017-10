Cầu thủ V.Ninh Bình đặt cược 2 tỉ, thắng 800 triệu đồng

Quá trình điều tra xác minh, xác định: Người nhận cá độ là Đào Đức Lợi, sinh năm 1978, trú tại An Hưng( An Dương, Hải Phòng). PC45 (Công an tỉnh Ninh Bình) đã triệu tập đối tượng Đào Đức Lợi để làm việc nhưng đối tượng hiện không có mặt tại nhà. Người lấy hộ tiền cho Nguyễn Mạnh Dũng là Trần Công Thành, sinh năm 1981, có HKTT cũ tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng, năm 2008 chuyển HKTT đi phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM. Trong quá trình làm việc tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, các cầu thủ tham gia cá độ bóng đá đã giao nộp lại tiền thắng cá độ, gồm: 1. Nguyễn Văn Hưng: 85.000.000 đồng 2. Lê Quang Hùng: 85.000.000 đồng 3. Lê Văn Duyệt: 85.000.000 đồng 4. Nguyễn Gia Từ: 85.000.000 đồng 5. Trần Mạnh Dũng: 90.000.000 đồng (gồm 75.000.000 đồng Dũng được hưởng và 15.000.000 đồng mà Dũng cắt "phế" cá độ cho Lợi). 6. Phan Anh Tuấn: 75.000.000 đồng 7. Nguyễn Mạnh Dung: 75.000.000 đồng 8. Phạm Xuân Phú: 75.000.000 đồng 9. Chu Ngọc Anh: 75.000.000 đồng 10. Lê Văn Thắng: 20.000.000 đồng (không tham gia cá độ nhưng được Trần Mạnh Dũng cho 20.000.000 đồng trong số tiền thắng cá độ). 11. Hoàng Danh Ngọc: 50.000.000 đồng (là tiền mà Trần Mạnh Dũng chuyển thông qua Đào Đức Lợi). Tổng số tiền PC45 thu giữ là 800 triệu đồng.