CĐV Hải Phòng bao vây trọng tài sau trận thua Quảng Nam

(TNO) Sau thất bại của đội nhà trước QNK.Quảng Nam vào tối 25.5, cổ động viên (CĐV) Hải Phòng đã bao vây tổ trọng tài (TT) điều khiển trận đấu trên sân Lạch Tray.

Trọng tài Trần Trung Hiếu (áo đen, thứ 2 từ bên trái sang) chạy đến tách trợ lý Nguyễn Ngọc Minh và các cầu thủ Hải Phòng ra ở những phút cuối trận - Ảnh: Minh Tú

Rất “buồn cười” cho trọng tài (TT) Trần Trung Hiếu khi ở cuối hiệp 1, rõ ràng hậu vệ Ngọc Thịnh (Hải Phòng) dù kèm sát tiền đạo Almeida (QNK.Quảng Nam) nhưng không hề phạm lỗi trong vòng cấm địa mà do ngoại binh này vấp vào… chân Thịnh rồi tự ngã, thế mà TT Hiếu vẫn cho đội khách được hưởng phạt đền còn Thịnh bị dính luôn thẻ vàng.

Từ quyết định trên, đội trưởng Đinh Thanh Trung nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 46 (bù giờ) cho Quảng Nam. Trước khi có bàn thắng trời cho này, đội khách đã có bàn mở tỷ số ở phút 25 từ cú sút đẳng cấp của Henry.

Sang hiệp 2, đội Hải Phòng sau khi có sự điều chỉnh về nhân sự đã chơi tưng bừng và lấn lướt nhưng vẫn không thể ghi nổi bàn danh dự.

Chưa kể ở phút bù giờ 90+5, trợ lý trọng tài Nguyễn Ngọc Minh cũng mắc sai sót lớn khi giơ cờ “cắt” một tình huống tấn công của Hải Phòng dù cầu thủ đội này không hề việt vị hay phạm lỗi.

Sau trận, ông thầy người Anh Dylan Kerr bỏ họp báo. Một phần do bực dọc, một phần do khung cảnh hỗn loạn trên sân Lạch Tray.

Hàng trăm CĐV Hải Phòng đã bày tỏ sự phản ứng bằng cách vây kín cửa sân, không cho tổ trọng tài thoát ra ngoài. Rất nhiều người quá khích còn dành cho tổ TT Trần Trung Hiếu những lời lẽ phản cảm.

Cũng khá may là không có sự cố đáng tiếc xảy ra. Theo ông Nguyễn Tấn Hiền - giám sát TT trận đấu này, lực lượng an ninh của Ban tổ chức sân đã nhanh chóng giải tỏa đám đông quá khích và vào 19 giờ 30 đưa tổ TT ra xe ô tô an toàn.

HLV Miura ngồi trên khán đài, ngoài việc tìm ra nhân sự cho đội tuyển, chắc cũng phát hiện ra nhiều điều “khác” của sân cỏ Việt Nam.

Lan Phương

