CĐV Hải Phòng chi đậm để đến sân Thống Nhất

(TNO) Để “tiếp lửa” cho đội bóng trong trận đấu gặp N.Sài Gòn trên sân Thống Nhất (chiều 4.5 - giờ VN), một số cổ động viên (CĐV) Hải Phòng đã lên kế hoạch di chuyển vào Nam bằng máy bay.

CĐV Hải Phòng vẫn chưa từ bỏ hy vọng - Ảnh: Minh Tú

Trong trận đấu có ý nghĩa quyết định với K.Kiên Giang trước đây, hội CĐV Hải Phòng ở đất Cảng đã sử dụng hai xe ô tô 50 chỗ ngồi để vào miền Tây.

Đến trận đấu chiều 4.5, cơ hội để trụ hạng của V.Hải Phòng không còn nhiều nhưng tinh thần các CĐV không suy giảm. Không tổ chức đi xe ô tô, một số fan "ruột" của đội chịu chơi bỏ tiền túi bay vào TP.HCM. Ít nhất phải tốn 5 triệu đồng để có chuyến đến sân Thống Nhất nhưng họ vẫn không ngần ngại móc hầu bao.

Ngoài lượng CĐV ở Hải Phòng, số CĐV của đội bóng đất Cảng tại TP.HCM và các tỉnh lân cận cũng đã lên kế hoạch để cổ vũ cho đội trong trận gặp N.Sài Gòn. Theo đó, sẽ có khoảng vài trăm CĐV V.Hải Phòng đến sân Thống Nhất để lấp kín khán đài A4.

Trước khả năng các CĐV đất Cảng có thể gây ra sự cố, ông Trần Đình Huấn, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá TP.HCM cho biết: “Sẽ có gấp đôi lực lượng an ninh được tăng cường so với thường lệ. Phía công an sẽ phối hợp với CLB N.Sài Gòn đảm bảo an ninh cho trận đấu. Các nhân viên an ninh sẽ được bố trí trên khán đài lẫn dưới sân. Tôi tin rằng trận đấu sẽ diễn ra an toàn”.



V.Hải Phòng (áo đỏ) vừa thắng HAGL 2-0 ở vòng trước - Ảnh: Minh Tú

Những ngày qua, V.Hải Phòng đã đóng quân gần khu vực sân Thống Nhất để chuẩn bị cho trận đấu này. HLV Lê Thụy Hải cho biết đội không quan tâm đến đối thủ N.Sài Gòn mà chỉ cố gắng thi đấu hết khả năng.

Tiền thưởng sẽ là động lực lớn để kích thích tinh thần các cầu thủ đội khách. V.Hải Phòng đã treo thưởng 1,1 tỉ đồng cho mỗi trận thắng. Với 3 điểm trước HAGL vòng trước, đội còn được thưởng vượt khung lên tới 1,5 tỉ đồng.

Bên phía N.Sài Gòn, tiền vệ Aniekan đã xin nghỉ đá trận này vì phải giáp mặt với đội bóng cũ từng khoác áo mùa trước.

Anh Kiệt