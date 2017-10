CĐV Malaysia hành hung CĐV Việt Nam

(TNO) Sau khi chứng kiến đội nhà thua 1-2 trước tuyển Việt Nam, các CĐV Malaysia đã tràn sang khu vực của CĐV Việt Nam để hành hung.

Máu chảy ướt đẫm trên người CĐV Việt Nam - Ảnh: Giang Lao

5 phút trước khi hết giờ trận đấu trên sân Shah Alam, khu vực khán đài A nơi có gần 5.000 cổ động viên Việt Nam đang hò reo vui mừng với chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam, đã bất ngờ bị dội gáo nước lạnh. Hàng chục chai lọ bất ngờ được đám đông CĐV quá khích của Malaysia từ trên cao ném xuống trúng đầu khiến các CĐV nháo nhào chạy tán loạn.



XEM CLIP CỔ ĐỘNG VIÊN MALAYSIA HÀNH HUNG CỔ ĐỘNG VIÊN VIỆT NAM

TRÊN SÂN SHAH ALAM

Một số CVĐ vừa quay mặt lên nhìn xem ai tấn công mình thì đã hứng ngay thêm vài vật thể lạ ném xuống, một số kẻ côn đồ còn lao xuống tấn công CĐV Việt Nam khiến một CĐV bị chảy máu. Sự hung hãn này khiến CĐV Việt Nam phải vừa chạy tránh né vừa tháo lui tìm chỗ núp và chỉ tự vệ không dám đánh trả.

Ngay lập tức cảnh sát Malaysia đã chạy đến khán đài can thiệp và lập lại trật tự. Tuy nhiên vài CĐV của chủ nhà vẫn hùng hổ và tiếp tục ném vài chai nước xuống. Lúc này trời mưa như trút nước trên sân và toàn bộ khu vực của CĐV Việt Nam đã được rào ngăn cách, nhưng những tiếng chửi bới và vài vật thể lạ vẫn tiếp tục được ném xuống.



CĐV Việt Nam cổ vũ rất nhiệt tình trên sân Shah Alam - Ảnh: Quang Trung

Anh Trần Song Hải, đại diện hội CĐV Việt Nam cho biết: “Có lẽ do đội nhà thua trận nên một số CĐV Malaysia không kiềm chế được nên đã phản ứng thiếu văn hóa. Vài người đã nhào vào đánh CĐV Việt Nam có lẽ do chúng ta cổ vũ quá khí thế nên họ tức tối. Họ đã ném chai lọ và xông vào đánh thẳng các CĐV Việt Nam trước sự bất lực của lực lượng an ninh. Thậm chí sau trận đấu họ đã đốt pháo nổ và pháo sáng khiến tình hình càng trở nên rất hỗn độn".

Được biết Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng sẽ báo cáo sự việc với ban thi đấu AFF để có hành vi xử lý với CĐV Malaysia. Phía VFF cũng cho biết sẽ có văn bản gừi Liên đoàn Bóng đá Malaysia yêu cầu xử lý nghiêm với hành động phi thể thao này.

Quang Tuyến (từ Malaysia)

Quang Tuyến