'CĐV Malaysia sẽ rất an toàn ở sân Mỹ Đình'

(TNO) Điều tưởng như hiển nhiên không có gì đáng phải bàn này lại là một trong những vấn đề quan trọng nhất được Tiểu ban an ninh trận đấu bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia (19 giờ, 11.12) đưa ra tại cuộc họp vào ngày 9.12.

Không để xảy ra tình trạng vỡ sân



Dự kiến sân Mỹ Đình sẽ chật kín khán giả ở trận bán kết lượt về - Ảnh: Khả Hòa

Tại giải vô địch U.19 Đông Nam Á vào tháng 9 vừa qua, sân Mỹ Đình hầu như ở tình trạng quá tải bởi nhu cầu vô cùng lớn của người hâm mộ Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận. Thậm chí, ở trận chung kết, sân này đã suýt bị “vỡ” khi sức chứa chỉ có 40.000 chỗ ngồi nhưng trên thực tế đã có gần 50.000 khán giả đến sân. Trong đó cực đông người đã vào sân “chui”.

Sáng 10.12, trả lời phỏng vấn chúng tôi qua điện thoại, ông Cấn Văn Nghĩa, Giám đốc khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình nói: “Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã gọi điện cho tôi, chỉ đạo Khu liên hợp và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VN) VFF phải phối hợp chặt chẽ, đảm bảo vấn đề an ninh an toàn.

Mấy ngày nay Tiểu ban an ninh của Ban tổ chức cũng dành nhiều thời gian để bàn về các kế hoạch đề phòng bất trắc xảy ra. Tiểu ban này có thành phần là đại diện VFF, khu liên hợp và đặc biệt là đại diện Công an Hà Nội và công an trên địa bàn.

Chúng tôi sẽ tiến hành một số biện pháp rất quyết liệt và tránh triệt để tình trạng người không có vé vẫn vào được sân như giải U.19 Đông Nam Á. Tuyệt đối sẽ không có chuyện nhân viên của sân, của khu liên hợp hay người soát vé dẫn bạn bè, người thân vào sân. Chúng tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ việc này. Nếu phát hiện ra ai dẫn người không vé vào sân, chúng tôi sẽ kỷ luật nặng người dẫn vào sân đó.

Chúng tôi cũng sẽ kiểm soát người vào sân kỹ lưỡng hơn, tránh tình trạng đưa vào sân các vật có chất liệu cứng, nhọn có khả năng gây thương tích, súng nước và pháo sáng. Tiểu ban an ninh quyết tâm rất lớn để giảm thiểu đến mức tối đa sự cố có thể xảy ra. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có kế hoạch dự phòng nếu chẳng may có chuyện không hay xảy ra”.

300 cổ động viên Malaysia được bố trí ngồi tách biệt



CĐV Malaysia sẽ rất an toàn ở sân Mỹ Đình - Ảnh: AFP

Theo thông tin từ lãnh đạo VFF, số cổ động viên Malaysia đến Hà Nội xem trận đấu bán kết vào khoảng 300 người. Ông Nghĩa nói: “Số lượng cổ động viên Malaysia tuy không quá đông nhưng cũng được bố trí ngồi tách riêng một khu vực ở khán đài A (không ngồi gần khán giả Việt Nam), chứ không để ngồi ở khán đài B.

Người Việt Nam nên giữ gìn hình ảnh bằng sự mến khách, đừng nên có những hành vi xấu, ảnh hưởng đến đất nước. Tôi nghĩ rằng, đội tuyển Việt Nam sẽ càng chơi hay hơn nếu trên khán đài là sự cổ vũ có văn hóa, có tình người”.

Ông Nghĩa khẳng định: “Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho trận đấu đã được hoàn tất, cả về an ninh, cơ sở vật chất, các phòng chức năng của sân để đón tiếp đội bạn. Tôi cũng tin tưởng, CĐV Malaysia sẽ rất an toàn ở sân Mỹ Đình.

Không phải khoe khoang nhưng tôi xin đảm bảo sân Mỹ Đình sẽ tốt hơn sân Shah Alam. Mặt sân của Shah Alam “xấu điên” và khi trời mưa, mỗi lần cầu thủ thực hiện sút bóng, đất và cỏ bay tứ tung. Mặt sân Mỹ Đình được chăm sóc tốt và kể cả trời mưa rét cũng không làm ảnh hưởng quá lớn đến chất lượng chuyên môn trận đấu".

Khách đến Malaysia sẽ được đón tiếp nồng ấm Trong khi đó, hôm qua 9.12, ông Azmil Mohd Zabidi - Đại sứ Malaysia tại Việt Nam đã trả lời Thanh Niên Online qua email và nhấn mạnh: “Hành vi quá khích của số ít khán giả Malaysia sau trận đấu bán kết lượt đi ngày 7.12 là không thể chấp nhận và không phải văn hóa chuẩn mực của Malaysia. Nạn holigan không bao giờ được chào đón tại đất nước của chúng tôi. Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia đã xin lỗi người hâm mộ Việt vì những hành vi các khán giả này và chính người Malaysia nói chung cũng lên án những hành vi côn đồ đó. Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia cũng đã nói chuyện với Phó Tổng Thanh tra của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia để yêu cầu sự giúp đỡ của cảnh sát trong việc điều tra, phát hiện và đưa thủ phạm ra công lý. Ngoài ra, thông qua Bộ Ngoại giao Malaysia, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn các nhà chức trách Việt Nam đảm bảo an toàn cho khán giả Malaysia khi đến Hà Nội cũng như của các cầu thủ và quan chức bóng đá Malaysia”. Ngài Đại sứ Malaysia tại Việt Nam cũng cho hay, Đại sứ cam kết với Bộ Ngoại giao nước mình về việc khách Malaysia đến Việt Nam sẽ được đón tiếp nồng ấm tại Việt Nam và được bảo vệ bởi các cơ quan chức năng địa phương. Ngài Đại sứ khẳng định, ông đã truyền đạt cho Hà Nội những hành động cũng như sự quan tâm mà phía Malaysia đã thể hiện sau vụ cố cách đây vài ngày.

Lan Phương

