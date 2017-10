CĐV Nghệ An bị "cấm cửa" ở sân Thống Nhất

(TNO) Chiều 24.4, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra quyết định cấm cổ động viên (CĐV) Sông Lam Nghệ An (SLNA) vào sân Thống Nhất đến hết mùa giải 2012.

Theo Ban kỷ luật, CĐV SLNA đã có hành vi gây rối làm mất trật tự công cộng, gây mất an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu giữa Sài Gòn FC và SLNA (ngày 19.4).



CĐV SLNA bị cấm đến sân Thống Nhất do hành vi gây rối - Ảnh: Khả Hòa

Trong trận đấu nói trên, các CĐV SLNA đã đốt lửa trên khán đài, ném vật lạ xuống sân và gây hấn với lực lượng an ninh trên sân Thống Nhất. Và chỉ khi lực lượng an ninh dùng đến xe cứu hỏa và vòi rồng phun nước mới giải tỏa được đám đông quá khích.

Cũng theo Ban kỷ luật VFF, CĐV SLNA đã vi phạm vào khoản 1 Điều 71 Quy định về Kỷ luật của VFF.

Điều 71 Quy định về kỉ luật của VFF nêu rõ: “CĐV của CLB, đội bóng nào vi phạm kỉ luật, gây rối làm mất trật tự công cộng, gây mất an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh bóng đá Việt Nam và làm ảnh hưởng đến chuyên môn trận đấu thì: Cá nhân, tập thể đó có thể bị cấm có thời hạn hoặc cấm vĩnh viễn vào sân vận động”.

Như vậy, SLNA là đội bóng thứ 2 ở V-League có CĐV bị cấm đến sân khách cổ vũ do hành vi gây rối. Trước đó, mùa giải V-League 2009, CĐV Hải Phòng đã phải nhận án phạt cấm đến sân khách vô thời hạn vì hành động đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy khi XM.Hải Phòng thi đấu với Thể Công.

Tuy nhiên, án phạt trên cũng chỉ ảnh hưởng duy nhất đến chuyến làm khách của SLNA trước Navibank Sài Gòn trong giai đoạn lượt về. Phải đến ngày 25.7, SLNA mới lại có thêm trận đấu trên sân Thống Nhất.

Cũng trong chiều 24.4, Ban kỷ luật VFF đã ra quyết định phạt CLB Thanh Hóa 20 triệu đồng do các CĐV Thanh Hóa đã có hành vi đe dọa đối với ban huấn luyện và cầu thủ V. Ninh Bình.

Theo, Ban kỷ luật VFF, CLB Thanh Hóa đã vi phạm khoản 2 và khoản 3 Điều 68 Quy định về Kỷ luật của VFF vì không đảm bảo an toàn cho trận đấu.

CLB Than Quảng Ninh cũng bị phạt 2 triệu đồng do có năm cầu thủ bị thẻ vàng trong trận đấu giữa Than Quảng Ninh và CLB SQC.Bình Định tại lượt 14 giải hạng Nhất 2012.

Anh Kiệt